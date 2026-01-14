أخبار الرياضة اليوم: منتخب مصر يخسر أمام السنغال.. قائمة الأهلي لمواجهة الطلائع.. بيراميدز يحصل على توقيع نجم الزمالك

18 حجم الخط

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية الهامة التي نشرها القسم الرياضي في «فيتو» لعل أبرزها:

خسر منتخب مصر أمام نظيره السنغال، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب طنجة، ضمن الدور نصف نهائي ببطولة أمم أفريقيا 2025، المقامة في المغرب.

وتأهل منتخب السنغال إلى المباراة النهائية في انتظار الفائز من مباراة نصف النهائي الأخرى بين المغرب ونيجيريا، فيما سيلعب منتخب مصر مع الخاسر منهما في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

انحصر اللعب في وسط الملعب مع الدقائق الأولى، وسط محاولات من كل منتخب لفرض سيطرته على مجريات الأمور.

بعدها سيطر منتخب السنغال على الكرة وكان الأكثر استحواذا من خلال تمريرات متتالية بين أقدام لاعبيه في منتصف الملعب.

أعلن ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق لخوض مباراة طلائع الجيش، التي تجمع الفريقين مساء غد الخميس ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

وشهدت قائمة النادي الأهلي استبعاد محمد سيحا حارس مرمى الفريق، فيما شهدت القائمة تواجد حمزة عبد الكريم مهاجم الفريق الشاب.

جاءت قائمة الفريق على النحو التالي:

حمزة علاء وحازم جمال وياسين مرعي وأحمد رمضان بيكهام ومحمد علي بن رمضان ونيتس جراديشار وأحمد عبد القادر ومحمد شكري وحسين الشحات وأشرف داري وأحمد عابدين ومحمد زعلوك ومحمد عبد الله وحمزة عبد الكريم وإبراهيما كاظما ومهند الشامي ومحمد رأفت وإبراهيم عادل وعمر معوض وإبراهيم الأسيوطي.

كشف مصدر مقرب من ناصر ماهر لاعب الزمالك، أن نادي بيراميدز حصل بالفعل على توقيع ناصر ماهر لمدة أربع سنوات ونصف، في إطار سعيه لحسم الصفقة خلال فترة الانتقالات الحالية.

وأوضح المصدر أن المفاوضات الجارية حاليًا مع إدارة الزمالك تتركز على آلية سداد قيمة الصفقة، والتي تبلغ مليون وربع المليون دولار، حيث يتمسك الزمالك بالحصول على المبلغ كاملًا دفعة واحدة، بينما يطلب بيراميدز تقسيطه على دفعات.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للانطلاق في رحلة شاقة وطويلة مع بداية عام 2026، حيث يجد «الفارس الأبيض» نفسه أمام جدول مباريات مزدحم يغطي ثلاث بطولات مختلفة في آن واحد.

ويطمح الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال إلى استغلال شهر يناير الجاري لتحقيق انطلاقة قوية تضمن له الاستمرار في المنافسة على الألقاب المحلية والقارية، وسط ترقب جماهيري كبير لكيفية إدارة ضغط المباريات.

أكد مصدر داخل نادي الزمالك أن محمود بنتايك الظهير الأيسر للفريق لا يزال لاعبًا في صفوف القلعة البيضاء، مشددًا على أن عقده مع النادي مستمر ولم يتم فسخه كما يدعي وكيله.

وأوضح المصدر أن الإدارة القانونية بالنادي تعمل حاليًا على الحفاظ على حقوق الزمالك كاملة، وأن كل الإجراءات المتخذة حتى الآن تصب في مصلحة النادي، مع رفض أي محاولات للضغط أو التضليل.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للانطلاق في رحلة شاقة وطويلة مع بداية عام 2026، حيث يجد «الفارس الأبيض» نفسه أمام جدول مباريات مزدحم يغطي ثلاث بطولات مختلفة في آن واحد.

زار الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الكابتن حسن شحاتة، للاطمئنان على حالته الصحية، وذلك بمنزله، وذلك بعد خروجه من المستشفى منذ عدة أيام واستكمال عملية شفائه في المنزل.

وخلال الزيارة، أعرب وزير الشباب والرياضة عن خالص تمنياته للكابتن حسن شحاتة بالشفاء العاجل ودوام الصحة، مشيدًا بما قدمه من إنجازات تاريخية للكرة المصرية، ودوره الكبير في رفع اسم مصر عاليًا على المستويين القاري والدولي، مؤكدًا أن رموز الرياضة الوطنية يحظون بكل التقدير والاهتمام.

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، أن مسئولي النادي المصري تقدموا بطلب للتعاقد مع محمد شكري، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأوضح المصدر أن إدارة الأهلي تلقت عرضا من النادي المصري لضم شكري، مشيرا إلى أن مسئولي الأهلي أكدوا أنهم سيعرضون الأمر على المدير الفني الدنماركي ييس توروب، من أجل حسم موقف اللاعب، سواء بالموافقة على رحيله أو الإبقاء عليه ضمن صفوف الفريق، وفقا لرؤية الجهاز الفني.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة طلائع الجيش في إطار منافسات مسابقة كأس عاصمة مصر.

