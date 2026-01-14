أمم أفريقيا، تعادل سلبي بين المغرب ونيجيريا في الوقت الأصلي ويلجأن لأشواط إضافية

18 حجم الخط

أمم أفريقيا، انتهى الوقت الأصلي من مباراة منتخبي المغرب ونيجيريا في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية، بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ويلجأ منتخبي المغرب ونيجيريا لوقت إضافي 30 دقيقة على شوطين، من أجل حسم هوية المتأهل لمواجهة السنغال في نهائي كان 2025.

وتبادل منتخبي المغرب ونيجيريا الهجمات في الشوطين الأول والثاني بدون إحراز الأهداف، ليتم اللجوء لوقت إضافي لحسم المباراة.

بدأت المباراة بسيطرة من منتخب المغرب، وكانت أولى الفرص في الدقيقة الثالثة بعد تسديدة من إسماعيل صيباري من داخل منطقة الجزاء، إلا أن محاولته ارتدت عقب اصطدامها بأحد المدافعين الذي نجح في اعتراض طريقها نحو المرمى.

وفي الدقيقة التاسعة، سنحت فرصة ثمينة أمام لاعب منتخب المغرب إبراهيم دياز، حيث سدد كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء، لكنها مرت بمحاذاة القائم الأيسر لمرمى منتخب نيجيريا.

وفي الدقيقة 14، تصدى حارس المغرب ياسين بونو لمحاولة خطيرة، بعدما استلم لاعب منتخب نيجيريا أديمولا لوكمان تمريرة دقيقة داخل منطقة الجزاء، حيث سدد كرة زاحفة نحو الزاوية اليسرى السفلية، إلا أن بونو نجح في إبعادها ببراعة.

وفي الدقيقة 21، ارتقى لاعب منتخب المغرب إسماعيل صيباري عاليًا داخل منطقة الجزاء ليقابل كرة عرضية برأسية قوية، لكنها اعتلت العارضة بقليل.

وفي الدقيقة 29، أهدر المغرب فرصة جديدة بعد عرضية من أشرف حكيمي تجاه إبراهيم دياز، الذي سدد كرة رأسية، لكنها مرت خارج القائم.

تشكيل المغرب أمام نيجيريا

وجاء تشكيل منتخب المغرب كالتالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: أشرف حكيمي - نايف أكرد - آدم ماسينا - نصير مزراوي

خط الوسط: نائل العيناوي - بلال الخنوس - إسماعيل صيباري

خط الهجوم: عبد الصمد الزلزولي - أيوب الكعبي - براهيم دياز

تشكيل نيجيريا أمام المغرب

فيما بدأ منتخب نيجيريا المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: ستانلي نوابيلي

.خط الدفاع: برايت أوساي صامويل - سيمي أجايي - كالفين باسي - برونو أونيمايتشي

خط الوسط: رافاييل أونيديكا - فرانك أونييكا - أليكس إيوبي

خط الهجوم: أكور أدامز - أديمولا لوكمان - فيكتور أوسيمين

ويحتضن ملعب مولاي عبد الله بمدينة الرباط، مباراة منتخب المغرب ضد نيجيريا، في نصف نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا في نسختها الخامسة والثلاثين.

مشوار المغرب ونيجيريا في أمم أفريقيا 2025

استهل منتخب نيجيريا مشواره في كأس أمم أفريقيا 2025، بالفوز على تنزانيا (2-1)، قبل أن يتخطى عقبة تونس بنتيجة (3-2)، ليتختتم دور المجموعات بالعلامة الكاملة بتخطيه أوغندا (3-1).

وأمطر منتخب نيجيريا شباك موزمبيق برباعية دون رد في دور الـ16، قبل أن يتخطى الجزائر بثنائية نظيفة في مرحلة ربع النهائي، ليعبر إلى المربع الذهبي.

فيما افتتح منتخب المغرب مشواره في كأس أمم أفريقيا 2025، بتحقيق الفوز على جزر القمر بثنائية نظيفة في المباراة الافتتاحية للبطولة، قبل أن يتعثر أمام مالي بهدف لكل منهما، ليمطر شباك زامبيا بثلاثية دون رد في الجولة الختامية.

وتفوق منتخب المغرب على نظيره تنزانيا بهدف نظيف في دور الـ16، قبل أن يعبر الكاميرون في مرحلة ربع النهائي بثنائية نظيفة.

مواجهات المغرب ضد نيجيريا في الكان

وكان منتخب المغرب التقي نظيره النيجيري في بطولة كأس أمم أفريقيا، خلال 5 مباريات سابقة، وتفوق المغرب على نظيره النيجيري 3 مرات، بينما تفوق النسور في مناسبتين، إحداهما كانت في نصف النهائي في مباراة مشابهة لتلك التي ستقام في الرباط الليلة.

وكانت المواجهة الأبرز بين المنتخب المغربي ونظيره النيجيري، عام 1980 وحسمها الأخير لصالحه بهدف نظيف في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا.

وبلغ حينها المنتخب النيجيري المباراة النهائية من كأس الأمم الأفريقية، ليتوج بلقبه الأول تاريخيًا.

مواجهات المغرب ضد نيجيريا في أمم أفريقيا

المغرب 3-1 نيجيريا (أمم أفريقيا 1976).

المغرب 2-1 نيجيريا (أمم أفريقيا 1976).

نيجيريا 1-0 المغرب (أمم أفريقيا 1980).

نيجيريا 2-0 المغرب (أمم أفريقيا 2000).

نيجيريا 0-1 المغرب (أمم أفريقيا 2004).

