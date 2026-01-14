هشام يكن: المنتخب قدم اللي عليه أمام السنغال والدقة خانتنا بالشوط الثاني

18 حجم الخط

مباراة مصر والسنغال، أكد الكابتن هشام يكن، نجم منتخب مصر السابق، أنه لم يتوقع خسارة المنتخب في بداية المباراة، مشيرًا إلى أن الفريق المنافس لم يكن مصدر قلق كبير، وأن المنتخب المصري قدم مباريات جيدة خلال البطولة.

وقال هشام يكن، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن المباراة كانت عادية، ولم يكن يتوقع خسارة منتخب مصر أمام السنغال، موضحًا ان الجهد داخل الملعب كان متفرقا، حيث بذل بعض اللاعبين وعلى رأسهم إمام عاشور، مجهودًا كبيرًا، بينما كانت التغييرات محدودة داخل المستطيل الأخضر.

وأضاف أن التغيير كان يجب أن يتم فور تسجيل الهدف، مؤكدًا أن المنتخب أدى ما عليه، إلا أن الدقة في الشوط الثاني لم تكن على المستوى المطلوب، ولم يكن هناك إتقانا كافيا في التعامل مع الكرة.

وأوضح أن منتخب مصر صاحب تاريخ حافل بالبطولات، ويمتلك 7 بطولات قارية، مشددًا على أن اللاعبين رجال وقدموا أقصى ما لديهم في حدود الإمكانيات المتاحة، معربًا عن أمله في ألا تكون هذه الخسارة نهاية المشوار، بل انطلاقة جديدة نحو الاستعداد لكأس العالم.

وأشار إلى أن اللاعبين يجب أن يستعدوا نفسيًا من الآن للمونديال، لافتًا إلى أن منتخب مصر أتيحت له أكثر من فرصة لتحقيق الفوز أمام السنغال، موضحًا أن إلغاء الدوري سيؤثر على انضمام لاعبين محترفين مثل محمد صلاح وعمر مرموش.

وتابع أن دعم المنتخب واجب في جميع الأحوال، سواء تُوج بالبطولة أو لا، مؤكدًا أن الثقة يجب أن تكون موجودة لدى الجهاز الفني والجماهير، حتى يظهر اللاعبون بشكل أفضل في كأس العالم.

واختتم إن هناك مشكلة واضحة في خط الدفاع، موضحًا أن محمد هاني يؤدي دوره بشكل جيد، لكن لا يوجد بديل جاهز لإراحته، مؤكدًا أن المنتخب يحتاج إلى دعم بعض الخطوط، وأن رامي ربيعة ظهر عليه الإجهاد خلال المباراة.

