كل ماتريد معرفته عن قرض أصحاب المعاشات من بنك القاهرة

أوضح بنك القاهرة تفاصيل قرض المعاش لعملائه في شتي الفروع.

وقال بنك القاهرة إنه تعد المستندات المطلوبة من العملاء على قرض المعاش من بنك القاهرة واحدة من الإجراءات الهامة في عملية التمويل وتشمل المستندات التالي:

مستندات قرض المعاش في بنك القاهرة

صورة بطاقة تحقيق الشخصية (سارية)

إيصال مرافق حديث لم يمر عليه أكثر من 3 أشهر باسم العميل أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى (أب – أم – زوج/ زوجة) بشرط وجود استهلاك فعلى وفى حالة عدم توافر ذلك يتم عمل استعلام خارجي تدل على استھلاك فعلى للمكان.

خطاب تحويل المعاش صادر من مكتب التأمينات التابع له العميل

وتشمل شروط قرض المعاش في بنك القاهرة ما يلي:

شروط قرض المعاش في بنك القاهرة

"الحد الأدنى لقيمة المعاش 1000 جم

الحد الأدنى لعمر المقترض 21 عاما

الحد الأقصى لعمر المقترض 70 عاما فى نهاية مدة القرض

الحد الأدنى لقيمة القرض 3,000 جم

الحد الأقصى لقيمة القرض الحد الأقصى لقيمة القرض (1 مليون جم للعملاء بالمعاش منتج 701 / 500.000 جم الزملاء بالمعاش منتج 903 ).

الحد الأدنى لمدة القرض: 6 اشهر

الحد الأقصى لمدة القرض: 10 سنوات (120شهر)

كشف رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، حقيقة بيع بنك القاهرة بقيمة مليار دولار وفقا لما تردد الفترة الأخيرة.

ولفت “مدبولي” خلال المؤتمر الصحفي، إلى أنه أعلن الفترة الماضية عن برنامج طروحات يتضمن المصرف المتحد وبنك القاهرة.

وأوضح: هناك استشاري يقوم بعمل الفحص النافي للجهالة وتقييم لبنك القاهرة وقيمته، وبالتالي ما أثير عن بيعه بمليار دولار لا أساس له من الصحة.

وتابع: ما يحدث حاليا هي عملية تقييم لبنك القاهرة ووفقا لعملية التقييم سيتم اتخاذ القرار المناسب لما سيتم طرحه

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