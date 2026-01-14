إعلان مرتقب، ترامب يدشن اليوم "المرحلة الثانية" من خطة غزة

18 حجم الخط

نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستعلن اليوم الأربعاء، الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطتها في قطاع غزة، مع تعيين لجنة من الفلسطينيين لإدارة القطاع المدمر مؤقتًا.

المرحلة الثانية من اتفاق غزة

وقالت الصحيفة الأمريكية: "بما أن وقف إطلاق النار الهش في غزة ما زال قائمًا، وقد أعادت حماس جميع الرهائن القتلى باستثناء واحد، فإن المسؤولين الأمريكيين يقدرون أنه بإمكانهم الآن الانتقال من وقف الصراع إلى حكم وإعادة بناء القطاع، وهو ما تسميه الإدارة المرحلة الثانية من خطتها المكونة من 20 نقطة".



وأضافت: "لا تزال الخطة تواجه شكوكًا عميقة من بعض كبار المسؤولين في الشرق الأوسط، حيث لم توضح حماس، المصنفة كجماعة إرهابية من قبل الولايات المتحدة، كيف تخطط، إن كانت تخطط أصلًا، لنزع سلاحها بموجب شروط وقف إطلاق النار الذي توسط فيه الرئيس ترامب في أكتوبر الماضي".

15 خبيرًا فنيًّا فلسطينيًّا في اللجنة الوطنية لإدارة غزة

ومن المتوقع أن تعلن الولايات المتحدة أسماء 15 خبيرًا فنيًّا فلسطينيًّا في اللجنة الوطنية لإدارة غزة، أو NCAG، وسيكونون مسؤولين عن الإدارة اليومية للقطاع بما في ذلك الصرف الصحي والمرافق والتعليم.

وأكد مسؤولون أمريكيون أنه سيتم تعيين نيكولاي ملادينوف، المبعوث السابق للأمم المتحدة للسلام في الشرق الأوسط ووزير الخارجية البلغاري، كممثل سامٍ جديد لمجلس السلام الذي يرأسه ترامب، للإشراف على تنفيذ خطة السلام.

وبحسب المسؤولين، فإن ملادينوف سيعمل كحلقة وصل بين لجنة التكنوقراط الفلسطينيين ومجلس السلام.

وقال مسؤولون أمريكيون إن مجلس السلام، المؤلف من نحو 12 عضوًا، سيقدم توجيهات رفيعة المستوى بشأن قضايا غزة.



ووفق الصحيفة، تواجه المرحلة التالية من خطة السلام عقباتٍ أمام تحقيق سلامٍ دائم في غزة. فحماس لم تُسلّم سلاحها بعد، وهو ما يقول مسؤولون حاليون وسابقون إنه يُعيق إعادة إعمار غزة، فضلًا عن الجهود المبذولة لإقامة نظام حكمٍ فعّال خارج نطاق نفوذها.

وأعلنت الحكومة الإسرائيلية أن الخطة الأمريكية لغزة لا يمكن أن تتجاوز المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار حتى يتم تسليم جثمان ران جفيلي إلى إسرائيل.

وكان جفيلي، وهو ضابط شرطة، قد قُتل خلال هجمات حركة حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، والتي أشعلت فتيل الحرب.

لكن إدارة ترامب تتوقع أن تفقد حركة حماس السلطة في نهاية المطاف، وأن تفسح المجال أمام هيكل حكم جديد في غزة، بحسب مسؤولين.

وكانت الحركة، أعلنت، الأحد الماضي، أنها ستحل حكومتها الحالية في غزة بمجرد تشكيل حكومة تكنوقراط فلسطينية.

