شاهد، غرفتي ملابس مصر والسنغال قبل مواجهة نصف نهائي أمم أفريقيا

أمم أفريقيا، تترقب جماهير منتخب مصر المواجهة النارية التي تجمع الفراعنة أمام السنغال، في السابعة مساء اليوم الأربعاء، على ملعب طنجة، ضمن نصف نهائي أمم أفريقيا 2025.

ونشرت الصفحة الرسمية لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 على موقع “إكس”، صورا لغرف ملابس منتخب مصر ونظيره السنغال، قبل المواجهة الهامة.

غرف ملابس مصر والسنغال قبل مواجهة نصف نهائي أمم أفريقيا

وتأهل منتخب مصر إلى الدور نصف النهائي بعدما انتصر على كوت ديفوار بنتيجة 3-2، بينما فاز منتخب السنغال على نظيره المالي بنتيجة 1-0.

ويلتقي الفائز من مباراة منتخب مصر والسنغال مع الفائز من مواجهة المغرب ونيجيريا والتي ستقام في الدور نصف النهائي الآخر، لمواجهته في المباراة النهائية التي ستلعب يوم الأحد المقبل.



أعلن الجهاز الفني ل الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن تشكيل الفريق الرسمي لمواجهة المنتخب السنغالي، في لقاء الدور نصف نهائي ببطولة أمم إفريقيا 2025، المقامة في المغرب.

يدخل منتخب مصر مباراته أمام السنغال بتشكيل يضم كل من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، حسام عبد المجيد، رامي ربيعة، أحمد فتوح.

خط الوسط: مروان حمدي، حمدي فتحي، إمام عاشور.

خط الهجوم: محمد صلاح، عمر مرموش.

موعد مباراة مصر والسنغال

وتقام مباراة منتخب مصر ضد السنغال، اليوم الأربعاء الموافق 14 يناير الجاري على ملعب طنجة الكبير، وتنطلق صافرتها الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والسنغال

وتنقل مباراة مصر والسنغال عبر شبكة قنوات بي إن سبورت، صاحبة الحق الحصري في بث مباريات بطولة أمم أفريقيا 2025.

وسوف يتم بث مباراة مصر والسنغال عبر قنوات beIN MAX 1 وbeIN MAX 2 وbeIN MAX 3، ويعلق عليها علي محمد علي.

ووصلت بعثة منتخب مصر مساء الإثنين الماضي إلى مدينة طنجة، التي سيحتضن ملعبها مباراته أمام السنغال، في نصف نهائي أمم افريقيا 2025.

حسام حسن مستمر مع الفراعنة في مونديال 2026

وجاء تأهل منتخب مصر للدور نصف النهائي ببطولة أمم أفريقيا 2025، ليضمن بقاء حسام حسن على رأس القيادة الفنية لمنتخب مصر في كأس العالم 2026، التي تقام في أمريكا وكندا والمكسك الصيف المقبل.

ووفقا للعقد المبرم بين اتحاد الكرة وحسام حسن، فإنه في حال نجح الأخير في قيادة الفراعنة للدور نصف النهائي ببطولة أمم أفريقيا الحالية في المغرب، سيستمر في منصبه مديرا فنيا لمنتخب مصر في كأس العالم 2026، أما في حال مغادرة الكان قبل هذا الدور يعتبر عقده مفسوخا تلقائيا.

