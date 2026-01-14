الأربعاء 14 يناير 2026
بلومبرج: كبرى شركات الحديد في مصر ترفع أسعارها بداية من غد الخميس

أسعار الحديد
أسعار الحديد
كشفت الشرق بلومبرج، أن شركات إنتاج الحديد في مصر، قررت رفع أسعار الحديد رسميا اعتبارا من غد الخميس، وذلك بعد فترة من التراجعات السعرية التي شهدها السوق خلال الشهرين الماضيين.

وأوضحت، أن التحرك الجديد في الأسعار جاء مدفوعا بنفاد المخزون المتراكم لدى المصانع، وهو المخزون الذي دفع الشركات الكبرى في نوفمبر الماضي إلى خفض الأسعار بنسب تجاوزت 10%، في محاولة لتنشيط المبيعات والحفاظ على حصصها السوقية.

تفصيلات الزيادات السعرية

تصدرت مجموعة السويس للصلب قائمة الزيادات من حيث النسبة، تلتها شركة حديد عز من حيث القيمة السعرية، حيث قررت رفع سعر طن حديد التسليح بنسبة 8.1%، ليصل إلى 37,000 جنيه للطن تسليم أرض المصنع، شامل ضريبة القيمة المضافة.

وسجلت السويس للصلب، أعلى نسبة زيادة بنحو 10.6%، ليرتفع سعر الطن إلى 36,500 جنيه، كما رفعت شركة حديد المصرية أسعارها بنسبة 5.5%، ليصل سعر تسليم أرض المصنع إلى 36,000 جنيه للطن.

وأرجعت الوكالة هذه القفزة السعرية إلى عودة الشركات لسياسة التسعير الطبيعية بعد انتهاء "أزمة المخزون" التي تسببت في حرق الأسعار خلال الفترة الماضية، موضحة أن التخفيضات التي تمت في نوفمبر كانت "استثنائية" لتصريف الفائض، ومع العودة لمعدلات الإنتاج والطلب الحالية، تصححت الأسعار صعودًا لتعكس تكاليف الإنتاج الحقيقية.

