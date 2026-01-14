بأعلام مصر، جماهير الجزيرة تشعل الأجواء لدعم الفراعنة أمام السنغال (فيديو)

18 حجم الخط

أشعلت جماهير منتخب مصر الأجواء داخل مركز شباب الجزيرة، خلال متابعة مباراة الفراعنة أمام منتخب السنغال، حيث تزين المشهد بأعلام مصر ودوي صوت الفوفوزيلا في أرجاء المكان، في مشهد يعكس حالة الحماس والدعم الكبير للمنتخب الوطني.

ورصدت عدسة فيتو هذا المشهد الحماسي، بعدما احتشدت الجماهير داخل مركز شباب الجزيرة، لمتابعة المباراة عبر الشاشات الكبيرة، وسط هتافات وتشجيع متواصل للاعبين.

احتشدت الجماهير المصرية، مساء اليوم، في المقاهي ومراكز الشباب بمختلف المحافظات، لمتابعة مباراة منتخب مصر أمام نظيره السنغالي في نصف نهائي أمم إفريقيا 2025، في أجواء حماسية سيطر عليها الشغف والتشجيع.

وشهدت المقاهي توافد أعداد كبيرة من المشجعين الذين حرصوا على رفع أعلام مصر وترديد الهتافات لدعم الفراعنة، فيما فتحت العديد من مراكز الشباب أبوابها أمام الجماهير لنقل المباراة عبر الشاشات الكبيرة، في إطار دعم وتشجيع المنتخب الوطني.

تشكيل منتخب مصر أمام السنغال

ودخل منتخب مصر مباراته أمام السنغال بتشكيل يضم كلا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، حسام عبد المجيد، رامي ربيعة، أحمد فتوح.

خط الوسط: مروان حمدي، حمدي فتحي، إمام عاشور.

خط الهجوم: محمد صلاح، عمر مرموش.

ويلتقي الفائز من مباراة منتخب مصر والسنغال مع الفائز من مواجهة المغرب ونيجيريا والتي ستقام في الدور نصف النهائي الآخر، لمواجهته في المباراة النهائية التي ستلعب يوم الأحد المقبل.

مشوار مصر في كأس الأمم الأفريقية

وفيما يلي مشوار منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية قبل مواجهة السنغال:

دور المجموعات:

مصر (2) – (1) زيمبابوي

مصر (1) – (0) جنوب أفريقيا

مصر (0) – (0) أنجولا

ثمن النهائي:

مصر (3) – (1) بنين

ربع النهائي:

مصر (3) – (2) كوت ديفوار

أهداف مسجلة: 9 أهداف

أهداف مستقبلة: 4 أهداف

مشوار السنغال في كأس الأمم الأفريقية

وفيما يلي مشوار منتخب السنغال في كأس الأمم الأفريقية قبل مواجهة الفراعنة:

دور المجموعات:

السنغال (3) – (0) بوتسوانا

السنغال (1) – (1) الكونغو الديمقراطية

السنغال (3) – (0) بنين

ثمن النهائي:

السنغال (3) – (1) السودان

ربع النهائي:

السنغال (1) – (0) مالي

أهداف مسجلة: 11 هدف

أهداف مستقبلة: هدفان

كان منتخب مصر تأهل لنصف النهائي بعد الفوز على منتخب كوت ديفوار حامل اللقب بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في لقاء الدور ربع النهائي السبت الماضي، في حين فاز منتخب السنغال على مالي 1-0 ليحجز مقعده في الدور نصف النهائي بأمم إفريقيا 2025 ويضرب موعدا مع الفراعنة.

