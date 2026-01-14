الأربعاء 14 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مصرع عاملة وإصابة أخرى في سقوط أسانسير داخل مصنع بشبرا الخيمة

سقوط أسانسير، فيتو
سقوط أسانسير، فيتو
18 حجم الخط

شهدت منطقة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية حادثًا مأساويًا، حيث لقيت عاملة مصرعها وأصيبت أخرى إثر سقوط أسانسير داخل أحد مصانع الشنط والأحذية أثناء تأدية عملهما.

txt

استقرار أسعار الأسماك اليوم بمحافظة البحيرة والبلطي يسجل 80 جنيها (فيديو)

txt

السيسي يستقبل كبير مستشاري ترامب للشئون العربية والأفريقية (فيديو وصور)


وكشفت مصادر أن الحادث وقع نتيجة انقطاع واير الأسانسير أثناء نقل بضاعة، ما أدى إلى سقوطه بشكل مفاجئ، وأسفر عن وفاة عاملة تبلغ 38 عامًا في الحال، وإصابة أخرى بإصابات متفرقة.


تم نقل المصابة إلى مستشفى ناصر العام، وإيداع جثمان المتوفاة بالمشرحة، فيما باشرت جهات التحقيق فحص الأسانسير وبيان مدى الالتزام باشتراطات السلامة المهنية داخل المصنع، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محافظة القليوبية مستشفى ناصر العام منطقة شبرا مصنع بشبرا الخيمة منطقة شبرا الخيمة

مواد متعلقة

سيف الجزيري ينتظم في مران الزمالك

استقرار أسعار الأسماك اليوم بمحافظة البحيرة والبلطي يسجل 80 جنيها (فيديو)

السيسي يستقبل كبير مستشاري ترامب للشئون العربية والأفريقية (فيديو وصور)

​وزير البترول يبحث مع "كيه جي إتش إم" البولندية فرص التعاون في إنتاج النحاس
ads

الأكثر قراءة

انخفاض الروص والأربو والكب، أسعار الكتاكيت والبط اليوم في بورصة الدواجن

أمريكا توقف إصدار التأشيرات لمواطني 75 دولة بينها مصر

ارتفاع سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

أول تعليق من حفيد حسن شحاتة على شائعة وفاته

تشكيل منتخب نيجيريا المتوقع أمام المغرب في نصف نهائي أمم أفريقيا

3 بمنصب الرئيس، 15 نائبة بتشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية بمجلس النواب

موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش والقناة الناقلة

موعدها وحكم صيامها، كل ما تريد معرفته عن ليلة الإسراء والمعراج في 2026

خدمات

المزيد

انخفاض الروص والأربو والكب، أسعار الكتاكيت والبط اليوم في بورصة الدواجن

ارتفاع سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

أسعار الذهب تواصل ارتفاعها في الأسواق وعيار 21 يصل إلى هذا المستوى

متر الرخام يسجل 628 جنيها، أسعار مواد التشطيب اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

ديربي لندن، أرقام مواجهات آرسنال وتشيلسي قبل نصف نهائي كأس كاراباو (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من تفسير الشيخ سيد طنطاوي لسورة الزلزلة، التعجب من أهوال يوم القيامة

موعدها وحكم صيامها، كل ما تريد معرفته عن ليلة الإسراء والمعراج في 2026

د.أحمد الطيب: يجب فضح خطابات الفتنة والطائفية وتحذير الشباب منها

المزيد
الجريدة الرسمية