مصرع عاملة وإصابة أخرى في سقوط أسانسير داخل مصنع بشبرا الخيمة

شهدت منطقة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية حادثًا مأساويًا، حيث لقيت عاملة مصرعها وأصيبت أخرى إثر سقوط أسانسير داخل أحد مصانع الشنط والأحذية أثناء تأدية عملهما.



وكشفت مصادر أن الحادث وقع نتيجة انقطاع واير الأسانسير أثناء نقل بضاعة، ما أدى إلى سقوطه بشكل مفاجئ، وأسفر عن وفاة عاملة تبلغ 38 عامًا في الحال، وإصابة أخرى بإصابات متفرقة.



تم نقل المصابة إلى مستشفى ناصر العام، وإيداع جثمان المتوفاة بالمشرحة، فيما باشرت جهات التحقيق فحص الأسانسير وبيان مدى الالتزام باشتراطات السلامة المهنية داخل المصنع، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

