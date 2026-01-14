الأربعاء 14 يناير 2026
استقرار أسعار الأسماك اليوم بمحافظة البحيرة والبلطي يسجل 80 جنيها (فيديو)

أسعار الأسماك بالبحيرة،
أسعار الأسماك بالبحيرة، فيتو
18 حجم الخط

ننشر أسعار الأسماك بالأسواق بـمحافظة البحيرة اليوم الأربعاء وذلك حسب آخر الأسعار المتداولة بين البائعين والتجار بأسواق المحافظة ووفقًا لآخر التطورات والمستجدات اليومية في الأسعار، حيث شهدت استقرارا في أسعار البعض وانخفاضا في الآخر.
 

إقبال المواطنين على الأسماك بمحافظة البحيرة

وشهد سوق السمك إقبالا متوسطا من المواطنين على الأسماك وخاصة من النوع البلطي والبوري وايضًا السردين وذلك لتناسب أسعارهم لفئة كبيرة من المواطنين، ويوجد تباين في الأسعار وذلك حسب جودة المنتج وطبيعة المنطقة.

 

أسعار الأسماك بمحافظة البحيرة

كما يضاف إلى أسعار الأسماك كل من تكاليف النقل والتداول حسب  كل منطقة وبعدها عن السوق الرئيسي للجملة وكذلك نوع وجودة المنتج والطبقة المستهدفة لكل منتج سواء شعبي أو راقٍ، وأخيرا يضاف إليها هامش ربح كل تاجر من التجار.    

 

أنواع الأسماك المختلفة بمحافظة البحيرة

وتتراوح أسعار الأسماك بالبحيرة حسب جودة المنتج وأيضًا وفقًا لدرجات الحرارة والمنطقة وتراوح سعر كيلو السمك البلطي  من 70 إلى 80 جنيها، وأيضا تراوح سعر سمك البوري ما بين 150 إلى 170 جنيها للكيلو الواحد وجاء سعر السردين 120 جنيها، كما جاء سعر الجمبري من 150 إلى 550 جنيها وأحيانا يصل إلى 800 جنيه للكيلو الواحد والمرجان يسجل 140 جنيها.

وسجل سمك البربوني سعر 240 جنيها للكيلو الواحد القراميط يتراوح سعرها ما بين 50 إلى 60 جنيهًا، وسجل سعر كيلو الكاليماري 200 جنيه وسعر كيلو الكابوريا من 150 إلى 250 جنيها والسبيط 450 جنيهًا.

 كما أكد البائع أن إقبال المواطنين يكون كبير طول العام ويزاد بكثرة في فصل الشتاء مقارنة بالصيف، مؤكدا تباين الأسعار حسب أوقات السنة المختلفة ودرجات الحرارة حيث تزداد الأسعار بفصل الصيف عنها في الشتاء.

 ويقوم صيادو محافظة البحيرة بصيد الأسماك من منطقة المعدية بالمحافظة أو منطقة الأنفوشي بمحافظة الإسكندرية بالإضافة إلى محافظة  كفر الشيخ كما أنه يوجد بكثرة بسواحل البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط، وتوجد أنواع أسماك كثيرة تنتشر بشكل كبير خلال هذا الوقت من وذلك يرجع إلى درجة الحرارة المناسبة إلى أنواع الأسماك المختلفة.

الجريدة الرسمية