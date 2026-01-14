التنسيقية تهنئ 8 من أعضائها لفوزهم في انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية بمجلس النواب

18 حجم الخط

هنأت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الزملاء أعضاء مجلس النواب الفائزين في انتخابات هيئات مكاتب مجلس النواب بدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث، التي أجريت اليوم الأربعاء.

انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية بمجلس النواب

وأسفرت انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية بمجلس النواب عن فوز 8 من نواب التنسيقية بمقاعد وكلاء وأمناء سر في اللجان النوعية، وهم:

النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين (مستقل)- أمين سر لجنة الخطة والموازنة.

النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين (مستقل) وكيلًا للجنة السياحة والطيران المدني.

النائب أحمد فتحي، عضو مجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن (حزب الجبهة الوطنية) - وكيلًا للجنة التضامن الاجتماعي.

النائب محمد فريد، عضو مجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب عن حزب الإصلاح والتنمية- أمين سر لجنة حقوق الإنسان.

النائبة إنجي مراد عضو مجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن (حزب الجبهة الوطنية) - أمين سر لجنة الشئون الدينية والأوقاف.

النائب محمد تيسير مطر، عضو مجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن (حزب إرادة جيل) - وكيلًا للجنة حقوق الإنسان.

النائبة هايدي المغازي، عضو مجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن (حزب العدل)- وكيلًا للجنة العلاقات الخارجية.

النائب مصطفى جبر، عضو مجلس، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن (حزب الجبهة الوطنية) - أمين سر لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

