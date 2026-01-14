محمد سليمان رئيسًا للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب

18 حجم الخط

فاز النائب محمد سليمان، بمنصب رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الجديد خلال تشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية.

لجنة الخطة والموازنة:

محمد السيد محمد سليمان رئيسا

مصطفى سيد محمد سالم وكيلا

عبدالمنعم علي عبدالمنعم إمام وكيلا

أكل سامي نجاتي خطاب أمينا للسر

إجراءات تشكيل اللجان النوعية

ونظمت اللائحة الداخلية لـمجلس النواب، إجراءات تشكيل اللجان النوعية في بداية كل دور انعقاد سنوي، حيث يتم إعادة تشكيل اللجان النوعية وانتخاب هيئات مكاتبها والتي تضم مناصب رؤساء ووكلاء وأمناء سر اللجان.

وترصد فيتو تلك الإجراءات، بالتزامن مع بدء أول أدوار الانعقاد بالفصل التشريعي الثالث، بناء على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ضوابط انتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية بمجلس النواب

ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ضوابط انتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية الـ25 “الرئيس - الوكيلين - أمين السر”، والذين يتم انتخابهم مع بداية كل دور انعقاد.

قوائم الترشح لعضوية اللجان

وتنص المادة 41 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على: يعلن مكتب المجلس قوائم الترشح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، ولكل عضو تقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابةً إلى رئيس المجلس لعرضها على المكتب للنظر فيه.

ويعرض الرئيس على المجلس القوائم طبقًا لما انتهى إليه المكتب، بعد دراسة الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من الأعضاء، وتقتصر المناقشة على القواعد والضوابط التى التزمها مكتب المجلس فى هذا الشأن، وتعتبر هذه القوائم نافذة بمجرد إقرار المجلس لها دون مناقشة.

انتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية بمجلس النواب

أما المادة 42 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب فتنص على تنتخب كل لجنة فى أقرب وقت ممكن فى بداية كل دور انعقاد عادى من بين أعضائها رئيسًا ووكيلين وأمينًا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.

وتقدم الترشيحات كتابةً إلى رئيس المجلس خلال الفترة التي يحددها مكتب المجلس، ويعلن الرئيس هذه الترشيحات لأعضاء المجلس، وتجرى الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السرى تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من بين أعضاء اللجان غير المتقدمين للترشيح لمناصب مكاتب اللجان. وإذا لم يتقدم للترشيح أحد غير العدد المطلوب أُعلِن انتخابُ المرشحين بالتزكية.

ويعلن رئيس المجلس نتيجة انتخابات مكاتب اللجان، ويبلغها إلى الوزراء الذين تدخل أعمال وزاراتهم فى اختصاصات اللجنة.

وكيل النواب يترأس أعمال اللجنة حال حضوره

بينما نصت المادة 43 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب: يرأس وكيل المجلس جلسات اللجنة التي يحضرها.

ومن الجدير بالذكر أن رئيس المجلس والوكيلين يحتفظون بمناصبهم خلال الفصل التشريعي بالكامل.

عدد اللجان النوعية في مجلس النواب

جدير بالذكر أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، في الفصل الخامس منها كشفت عن 25 لجنة نوعية.

وتنص المادة 37 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على:

تُنشأ بالمجلس اللجانُ النوعية الآتية:

1- لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

2- لجنة الخطة والموازنة.

3- لجنة الشئون الاقتصادية.

4- لجنة العلاقات الخارجية.

5- لجنة الشئون العربية.

6- لجنة الشئون الإفريقية.

7- لجنة الدفاع والأمن القومى.

8- لجنة الاقتراحات والشكاوى.

9- لجنة القوى العاملة.

10- لجنة الصناعة.

11- لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

12- لجنة الطاقة والبيئة.

13- لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائي والثروة الحيوانية.

14- لجنة التعليم والبحث العلمى.

15- لجنة الشئون الدينية والأوقاف.

16- لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة.

17- لجنة الإعلام والثقافة والآثار.

18- لجنة السياحة والطيران المدنى.

19- لجنة الشئون الصحية.

20- لجنة النقل والمواصلات.

21- لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

22- لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير.

23- لجنة الإدارة المحلية.

24- لجنة الشباب والرياضة.

25- لجنة حقوق الإنسان.

وتعاون هذه اللجانُ المجلسَ فى ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية.

