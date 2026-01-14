تطعيم 100 كلب ضال بمدينة العبور للوقاية من مرض السعار

18 حجم الخط

واصل جهاز تنمية مدينة العبور جهوده المكثفة للحفاظ على الصحة العامة والحد من المخاطر الصحية والبيئية، من خلال تنفيذ حملات دورية لتطعيم الكلاب الضالة ضد مرض السعار بمختلف أحياء المدينة.



وجرى تنفيذ حملة موسعة بالتنسيق بين إدارة التنمية والبيئة بجهاز المدينة، وبالاستعانة بمديرية الطب البيطري بمحافظة القليوبية، وبمشاركة المجتمع المدني، حيث استهدفت الحملة الحي الأول، وذلك ضمن خطة شاملة لتغطية باقي أحياء المدينة تباعًا، للحد من انتشار الأمراض المشتركة وحماية المواطنين.



وأسفرت الحملة عن تطعيم 100 كلب ضال باستخدام الأمصال المعتمدة، مع اتخاذ جميع الإجراءات البيطرية والوقائية اللازمة، بما يضمن تحقيق أعلى معدلات الأمان الصحي.

وأكد المهندس تامر جبر، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، أن هذه الحملات تأتي في إطار خطة دورية ومستدامة للتعامل الحضاري والآمن مع الكلاب الضالة، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على الصحة العامة والالتزام بالبعد الإنساني.

وشدد رئيس الجهاز على استمرار المتابعة الميدانية والتنسيق الكامل بين الجهات المعنية، مع تكثيف حملات التطعيم بمختلف أحياء المدينة تباعًا، حفاظًا على أمن وسلامة المواطنين.

