محافظ الدقهلية يتفقد مخابز طلخا والمعرض الدائم بالمنصورة

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، عددًا من المخابز بمدينة طلخا، وذلك في إطار جولاته الميدانية المستمرة لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والتأكد من الالتزام بالضوابط والمعايير المعمول بها.

واطمأن محافظ الدقهلية خلال جولته على انتظام سير العمل داخل المخابز، ومدى الالتزام بالأوزان والمواصفات المقررة لرغيف الخبز المدعم، كما تابع جودة الخبز المقدم للمواطنين، وانتظام صرف الحصص دون تكدسات.

والتقى المحافظ عددا من المواطنين المترددين على المخابز، واستمع إلى آرائهم وملاحظاتهم حول مستوى الخدمة، مثمنًا الجهود المبذولة، ومؤكدًا على ضرورة الاستمرار بنفس المستوى.

تكثيف الرقابة والمتابعة المستمرة على المخابز

وأكد المحافظ على أهمية تكثيف الرقابة والمتابعة المستمرة على المخابز، لضمان وصول رغيف الخبز المدعم للمواطنين بالجودة والوزن المقرر، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات، مع الالتزام الكامل بالاشتراطات الصحية ومعايير النظافة العامة.

الجولات الميدانية المفاجئة مستمرة

وأشار محافظ الدقهلية إلى أن الجولات الميدانية المفاجئة مستمرة بكافة مدن ومراكز المحافظة، وعلى مختلف القطاعات الخدمية، بهدف تحسين مستوى الأداء، وضمان تقديم خدمات متميزة تلبي احتياجات المواطنين.

محافظ الدقهلية يتفقد المعرض الدائم للسلع الغذائية بغرب المنصورة

وفي سياق آخر، قام اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم بجولة تفقدية داخل المعرض الدائم للسلع الغذائية بشارع عبد السلام عارف بحي غرب المنصورة، وذلك للاطمئنان على توافر السلع الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة تلبي احتياجات المواطنين، خاصة الأسر متوسطة ومحدودة الدخل.

وتفقد محافظ الدقهلية أقسام المعرض المختلفة، واطلع على أسعار وجودة السلع المعروضة من اللحوم والخضروات والفاكهة، إلى جانب البيض والزيوت والسكر والأرز، مشيدًا بنسبة التخفيضات التي يقدمها المعرض والتي تصل في بعض المنتجات لأكثر من 20% مقارنة بالأسواق الخارجية، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين والمساعدة في ضبط الأسعار.

استمرار متابعة توفير الخضراوات والفاكهة الطازجة

وأكد محافظ الدقهلية على ضرورة استمرار متابعة توفير الخضروات والفاكهة الطازجة بشكل يومي، مع الالتزام الكامل بالأسعار المخفضة والجودة العالية.

كما شدد اللواء طارق مرزوق على الالتزام التام باشتراطات السلامة والحماية المدنية داخل المعرض، مع التأكد من توافر طفايات الحريق ومستلزمات الأمن والسلامة بصورة دائمة، والاستعداد الكامل لمواجهة أي طوارئ حفاظًا على أرواح المواطنين والعاملين.

والتقى محافظ الدقهلية عددا من المواطنين داخل المعرض، واستمع إلى آرائهم وملاحظاتهم، مؤكدًا حرص المحافظة على التوسع في إقامة المعارض الدائمة والمنافذ التي توفر السلع الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة، دعمًا للمواطنين وتخفيفًا عن كاهلهم في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

وأكد محافظ الدقهلية على أهمية المتابعة اليومية المستمرة من قبل محمد أمين رئيس حي غرب المنصورة، بالتنسيق مع الأستاذ علي حسن وكيل وزارة التموين، وبإشراف مباشر على المعرض من قبل الأستاذ محمد صلاح مدير إدارة المتابعة بديوان عام المحافظة، لضمان توافر الخضراوات والفاكهة الطازجة، ومتابعة التزام العارضين بجودة السلع المعروضة والأسعار المقررة.

