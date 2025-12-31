الأربعاء 31 ديسمبر 2025
الحزب العربي الناصري يعقد ندوة عن عيد النصر غدا

يعقد الحزب العربي الناصري برئاسة الدكتور محمد أبو العلا رئيس الحزب وعضو مجلس الشيوخ، ندوته الأسبوعية بمناسبة عيد النصر تحت عنوان ذكريات ودلالات عيد النصر، وذلك مساء غد الخميس الموافق 1 يناير 2026 بمقر الحزب المركزي بشارع طلعت حرب بالقاهرة. 

ضيوف الندوة وأهم المحاور 

وقال الدكتور محمد أبو العلا رئيس الحزب الناصري وعضو مجلس الشيوخ إن الندوة سوف تستضيف كلا من الدكتور أحمد الصاوي الأستاذ بكلية الآثار وفوزي العريان رئيس اللجنة العربية لتخليد ذكرى الزعيم جمال عبد الناصر، وسوف تناقش عددا من المحاور الهامة منها انتصار الإرادة الشعبية على العدوان الثلاثي، وأن الشعب المصري ببورسعيد والمقاومة الشعبية ضربت أعظم الأمثال في الدفاع عن الأراضي المصرية، كما ستناقش الندوة كيفية استنهاض ذكرى يوم النصر فى مواجهة التحديات الحالية. 

انتصار إرادة الشعب على العدوان الثلاثي 

وأكد الدكتور محمد أبو العلا، أن الاحتفال بالذكرى 69 لعيد النصر، وهو ذكرى اليوم الذي انتصرت فيه إرادة الشعب على العدوان الثلاثي ضد مصر في عام 1956 عقب تأميم قناة السويس، ويجسد ملحمة خالدة ضد قوى الاستعمار التي حاولت سلب الإرادة المصرية وتحجيم القرار الوطني ونزع السيادة، وقد سطرت مدن القناة، خاصة بورسعيد، بطولات فريدة سيظل يسطرها التاريخ.

وأضاف أبو العلا: ففي 26 يوليو 1956 أعلن الزعيم الوطني جمال عبد الناصر في ميدان المنشية بالإسكندرية تأميم قناة السويس ردا على مماطلة البنك الدولي ومن ورائه الغرب وواشنطن في تمويل مشروع بناء السد العالي، ولكن لم يقبل الاستعمار بذلك وتحالفت إنجلترا وفرنسا وإسرائيل للعدوان على مصر.

الشعب اسقط مؤامرة العدوان الثلاثي 

وأضاف الدكتور عمرو رضوان نائب رئيس الحزب: في 29 أكتوبر 1956 دبرت بريطانيا وفرنسا وإسرائيل مؤامرة لإسقاط الزعيم جمال عبد الناصر، بشن هجوم عسكري، إلا أن الإرادة المصرية انتصرت على المؤامرة الثلاثية، وكافح الشعب المصري في بورسعيد العدوان بكل ما يملكه من سلاح وإرادة، وقدمت بورسعيد ملحمة كفاح عظيمة وقدمت المئات من أرواح أبنائها شهداء في سبيل مصر واستحقت أن تكون «المدينة الباسلة» منذ ذلك الوقت وحتى الآن، وأصبح يوم 23 ديسمبر هو عيدا قوميا للنصر وعيدا خاصا لبورسعيد ومقاومتها الشعبية.

