عمرو رضوان: الجماعة الإرهابية تعتمد على تضليل الرأي العام لخدمة أجندات خارجية

قال الدكتور عمرو رضوان، نائب رئيس الحزب العربى الناصرى: إن جماعة الإخوان الارهابية تعتمد على التضليل والأكاذيب لخدمة أهداف أجندات خارجية واستمرار إعلام الجماعة الإرهابية في استهداف استقرار مصر والتقليل من كل ما يتحقق من إنجازات.

واعتبر رضوان أن هذا دليل واضح على المخطط الذى يعكس حالة من الرغبة في الانتقام من الشعب المصري الذي أسقط مشروعهم الإرهابى إلى الأبد، وبالتالى يسعون إلى تضخيم الأزمات الداخلية وتقديمها بشكل مشوه أمام الرأي العام الدولي، عن طريق بعض البيانات والتقارير غير دقيقة لتزييف الحقائق.

وأضاف فى تصريح لفيتو، أن هذا الأسلوب يهدف إلى ممارسة ضغوط سياسية واقتصادية على الدولة، متجاهلة سجلها في العنف والإضرار بالأمن القومي والإقليمي، موضحًا أن هذه المنصات لم تتوقف عن بث الأكاذيب والشائعات في محاولة يائسة للنيل من الدولة ومؤسساتها، وأن ما تقوم به هذه الأبواق الإعلامية لا يخرج عن كونه ماكينة كذب منظمة تعمل على تشويه كل خطوة إيجابية تشهدها البلاد، سواء في مشروعات التنمية أو الإصلاح الاقتصادي أو بناء البنية التحتية، في محاولة لإفقاد المواطن ثقته في دولته.

وأكد عمرو رضوان أن هذا الأسلوب يهدف إلى ممارسة ضغوط سياسية واقتصادية على الدولة، عبر تشويه صورتها أمام المجتمع الدولي وشركائها خاصة وأن أخطر ما في هذا الإعلام المضلل وهو تركيزه الكبير على الأجيال الجديدة، من خلال تقديم روايات خادعة ومعلومات مغلوطة عبر منصات التواصل الاجتماعي، بهدف التأثير على وعي الشباب وبث الإحباط والتشكيك في مستقبل الوطن.

ضرورة تنمية الوعي الاجتماعي

وطالب نائب رئيس الحزب الناصرى بتنمية الوعى الاجتماعى ومواجهة إعلامية قوية تكشف الحقائق وتفضح أساليب التضليل، مؤكدا على أن الشعب المصري أصبح أكثر وعيًا وقدرة على التمييز بين الحقيقة والزيف، وأن مؤسسات الدولة ستواصل أداء دورها في حماية الأمن القومي وتعزيز الاستقرار.

