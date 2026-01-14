محافظ الدقهلية: استفادة 1904 مواطنين من القافلة الطبية المجانية بكفر الشيخ هلال

18 حجم الخط

تابع اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، أعمال القافلة الطبية المجانية التي أقيمت بقرية كفر الشيخ هلال مركز ميت غمر، على مدار يومين، حيث استفاد منها 1904 مواطنين بالكشف وتلقي العلاج مجانًا.

وأوضح المحافظ أن هذه القافلة تأتي بالتنسيق مع وزارة الصحة، ضمن خطة لتسيير القوافل الطبية المجانية، لتلبية احتياجات المواطنين في مختلف المراكز والمدن، وخاصة القرى الأولى بالرعاية.

استمرار القوافل العلاجية المجانية لخدمة المواطنين

وأكد محافظ الدقهلية استمرار القوافل العلاجية المجانية لخدمة المواطنين في كافة مراكز وقرى المحافظة، وخاصة في المناطق البعيدة، وتوفير الخدمة الطبية المجانية لهم في أماكن إقامتهم، في إطار خطة القوافل المجانية التابعة لمديرية الصحة وقوافل العلاج المتكاملة، وأن يتم تحويل الحالات الخاصة، لاستكمال العلاج بالمستشفيات التابعة لمديرية الصحة، كما يتم إصدار قرارات علاج على نفقة الدولة.

من جهته، أوضح الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن القافلة الطبية المجانية استمرت على مدار يومين، تحت إشراف الدكتور رامز شوقي، منسق القوافل العلاجية.

المستفيدون من القافلة بلغ 1904 مواطنين

وقال "الجزار" إن عدد المستفيدين من القافلة بلغ 1904 مواطنين تم الكشف عليهم وعلاجهم في تخصصات مختلفة، حيث ضمت القافلة 9 عيادات متنقلة، أجرت الكشف على 254 باطنة، أطفال 276، جراحة 56، أسنان 132، رمد 111، نسا وتنمية الأسرة 158، جلدية 152، عظام 215.

إجراء 134 أشعة عادية

كما قامت القافلة بإجراء 134 أشعة عادية وموجات صوتية، الكشف المبكر عن الضغط والسكر لـ 212، فحص معمل الدم والطفيليات لـ204، عقد 66 ندوات تثقيفية استفاد منها 880 متردد، وإحالة 3 حالات للعلاج بالمستشفيات، بإجمالي 2788 خدمة.

