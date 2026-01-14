الأربعاء 14 يناير 2026
رياضة
رياضة

انطلاق النسخة الرابعة من كأس الجمهورية الجديدة لكرة القدم بشمال سيناء

كأس الجمهورية الجديدة
كأس الجمهورية الجديدة لكرة القدم بشمال سيناء
أعلنت وزارة الشباب والرياضة انطلاق فعاليات النسخة الرابعة من بطولة كأس الجمهورية الجديدة لكرة القدم، وذلك بمشاركة واسعة من مراكز الشباب بمختلف مدن ومراكز شمال سيناء، في إطار توجه الدولة نحو دعم الأنشطة الرياضية كأحد أدوات بناء الإنسان.

وتشهد البطولة مشاركة 32 مركز شباب على مستوى محافظة شمال سيناء، والتي يتم تنظيمها من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية - الإدارة العامة لأنشطة وفعاليات مراكز الشباب، وبالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء.

 كأس الجمهورية الجديدة

وفي هذا السياق، أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن تنظيم كأس الجمهورية الجديدة بشمال سيناء يعكس اهتمام الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتمكين شباب سيناء ودمجهم في مختلف الأنشطة الرياضية والثقافية، باعتبارهم شركاء أساسيين في عملية التنمية وبناء المستقبل.

وأوضح الوزير أن الوزارة تعمل وفق رؤية متكاملة لتحويل مراكز الشباب إلى مراكز خدمة مجتمعية جاذبة وآمنة للشباب في جميع المحافظات، وعلى رأسها محافظات الحدود.

يعتمد نظام البطولة على تقسيم الفرق المشاركة إلى مجموعات، يتم من خلالها تحديد صاحبي المركزين الأول والثاني بكل مجموعة، ثم إقامة دوري مصغر لتحديد المراكز الأربعة الأولى، حيث يحصل الفريق الفائز بالمركز الأول على جائزة مالية قدرها عشرون ألف جنيه، فيما يحصل صاحب المركز الثاني على خمسة عشر ألف جنيه، والثالث على عشرة آلاف جنيه، والرابع على خمسة آلاف جنيه.

وتأتي هذه البطولة ضمن سلسلة من الفعاليات والبرامج التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء، دعمًا لجهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة وبناء الإنسان المصري، وترسيخ مفاهيم الجمهورية الجديدة على أرض الواقع.

كأس الجمهورية الجديدة شمال سيناء وزارة الشباب والرياضة بطولة كأس الجمهورية الجديدة أشرف صبحي محافظة شمال سيناء

