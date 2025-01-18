السبت 18 يناير 2025
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محافظات

صحة دمياط تُعلن عن خطة القوافل الطبية للنصف الأول من عام 2025

قافلة طبية بدمياط
قافلة طبية بدمياط

 أعلنت مديرية الصحة بمحافظة دمياط عن خطة القوافل الطبية المجانية للنصف الأول من العام الجارى ٢٠٢٥، والتى ستشمل ٢١ قرية بمراكز دمياط وكفر سعد وكفر البطيخ وفارسكور والزرقا، وفقًا لما هو موضح بالجداول المرفقة. وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط.

مواعيد ومكان القوافل الطبية بدمياط
مواعيد ومكان القوافل الطبية بدمياط

 والجدير بالذكر أن القوافل الطبية تتضمن عيادات تخصصية متنقلة ووحدتين للأشعة ومعمل تحاليل وصيدلية لصرف العلاج اللازم بالمجان.

 

قوافل طبية مجانية بدمياط
قوافل طبية مجانية بدمياط

 

 ٧٩ قافلة شملت جميع المراكز والمدن وقدمت خدمات الكشف والعلاج بالمجان إلى نحو ٩٦٦٤٧ مواطنا خلال عام الماضي

 من ناحية أخرى كان الأستاذ الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط،  قد تلقى تقريرًا من مديرية الصحة، حول جهود وانجازات القوافل الطبية على مدار عام ٢٠٢٤، حيث تقوم بتنفيذها إدارة القوافل بالمديرية لتقديم الخدمات العلاجية والطبية المجانية للمواطنين بكافة المناطق، وتشمل عيادات تخصصية متنقلة ووحدتين للأشعة ومعمل تحاليل وصيدلية لصرف العلاج اللازم بالمجان.

حيث تم عقد ٧٩ قافلة طبية على مدار العام الماضي شملت جميع المراكز والمدن، قدمت خدمات الكشف والعلاج بالمجان إلى نحو ٩٦٦٤٧ مواطنا، وتم تحويل ٦٦٧ حالى لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات وفحص ٢٣٦٢ بالأشعة، و٢٣٥٥ حالة أخرى بالسونار، علاوة على إجراء ٢٣٨٨٨ بمعمل الدم،  و٢٦٤٣ بمعمل الطفيليات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لعدد ٢٧٦ حالة.

هذا وقد ثمن " المحافظ " الجهود التى تتم من خلال القوافل الطبية لتوفير الخدمات الطبية بالمجان  للأهالى بكافة المناطق، والتخفيف عن كاهلهم، علاوة على ما تقوم به من جهود لمتابعة المرضى وتحويل بعض الحالات لاستكمال العلاج بالمستشفيات، مؤكدًا دعم المحافظة الكامل لاستكمال خطط القوافل الطبية لتغطية المحافظة بأكملها، والتعاون المستمر مع وزارة الصحة والسكان لدعم تلك الجهود.
 

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