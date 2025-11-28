"أنت شخص غبي"، ترامب يهين صحفيا بسبب سؤاله عن مطلق النار في واشنطن

18 حجم الخط

في واقعة جديدة لإهانته للصحفيين، وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صحفيا بـ"الغباء" لسؤاله عن الهجوم على جنديين من الحرس الوطني قرب البيت الأبيض.



وقال ترامب لمراسل طرح عليه سؤالا عقب كلمة له بمناسبة عيد الشكر توجه بها لأفراد الجيش في القواعد العسكرية: "أنت تطرح الأسئلة فقط لأنك شخص غبي".

وتساءل المراسل لماذا يقول الرئيس الأمريكي إنه كان من الممكن السماح لمشتبه به من مواليد أفغانستان بدخول البلاد في عام 2021 دون فحص كاف، على الرغم من أن وزارة الأمن الداخلي أصرت على إجراء هذا الفحص.

فرد ترامب: "لأنهم سمحوا لهم بالدخول. هل أنتم أغبياء؟ هل أنتم أشخاص أغبياء؟ لقد جاؤوا على متن طائرة مع آلاف الأشخاص الآخرين الذين لا ينبغي أن يكونوا هنا".

وأعلن البيت الأبيض في وقت سابق أن الرئيس الأمريكي سيبقى في فلوريدا حتى الأحد.

في 26 نوفمبر أطلق مواطن أفغاني النار من مسدس على جنود الحرس الوطني أثناء تأدية واجبهم على بعد مئات الأمتار فقط من البيت الأبيض.

أصيب شخصان، وتوفيت لاحقا سارة بيكستروم، البالغة من العمر 20 عاما، وهي من الحرس الوطني. ويحاول الأطباء إنقاذ زميلها البالغ من العمر 24 عاما.

وقد وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحادثة بأنها عمل إرهابي. وسيتم التحقيق فيها باعتبارها هجوما على ضابط إنفاذ قانون اتحادي، وبموجب تهم الإرهاب.

وصرحت المدعية العامة الأمريكية بام بوندي بأنه في حال مقتل أي من الضحايا، فستتم إعادة تصنيف القضية كجريمة عقوبتها الإعدام، مما يسمح بإنزال عقوبة الإعدام بالمشتبه به.

إهانة ترامب للصحفيين عرض مستمر

والأسبوع الماضي هاجم ترامب المراسلة كاثرين لوسي وقال لها خلال مؤتمر صحفي "اهدئي أيتها الخنزيرة" بينما كانت تضغط عليه بشأن بريد إلكتروني نُشر في الآونة الأخيرة ادعى فيه إبستين أن ترامب "كان على علم بالفتيات".

وعندما سُئلت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت عن الواقعة، قالت إن الناخبين الأمريكيين أعادوا انتخاب ترامب لصراحته وإنه يجب على الصحفيين أن يقدروا صراحته في الإجابة عن الأسئلة.

ورغم أن الواقعة لم تلقَ انتشارًا واسعًا في البداية، فإنها تحولت، إلى قضية بارزة بعد تفاعل صحفيين وشخصيات إعلامية مع لوسي، بينهم من سبق أن استهدفهم ترامب بهجمات شخصية.

ودان صحفيون بارزون سلوك ترامب، إذ وصف مذيع "سي إن إن" جيك تابر التعليق بأنه "مثير للاشمئزاز تمامًا"، فيما اعتبرته مقدمة "فوكس نيوز" السابقة جريتشن كارلسون أنه "مهين ومُذل".

