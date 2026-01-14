في تواصل ولكن، نائب رئيس الترجي الجرجيسي يرد على عرض الأهلي لضم ستانلي أوجو

18 حجم الخط

الأهلي، كشف عماد بن غزالة، نائب رئيس الترجي الجرجيسي، حقيقة الأنباء التي ترددت عن تلقي عرض من الأهلي للتعاقد مع النيجيري ستانلي أوجو، مهاجم الفريق في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال بن غزالة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة "cbc": "أنه غير حقيقي تقدم الأهلي بعرض رسمي لشراء ستانلي أوجو من الترجي الجرجيسي".

وأوضح بأن النادي تلقى عرضين الأول من مولودية وهران الجزائري والثاني من أحد الأندية الرومانية للتعاقد مع اللاعب.

وأتم: "ما يحدث حاليًّا هو تواصل وكلاء اللاعب مع آخرين من مصر، لكن حتى الآن لم تصل إلينا عروض رسمية".

موعد مباراة الأهلي المقبلة في كأس عاصمة مصر

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة طلائع الجيش في إطار منافسات مسابقة كأس عاصمة مصر.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع طلائع الجيش في الجولة السابعة من بطولة كأس عاصمة مصر غدًا الخميس الموافق 15 يناير في تمام الساعة الخامسة مساء.

مباراة الأهلي وفاركو

وحقق الأهلي فوزًا كبيرًا على مضيفه فاركو بنتيجة 4-1، في المباراة التي أقيمت السبت الماضي على ملعب برج العرب في الإسكندرية، ضمن الجولة السادسة من بطولة كأس عاصمة مصر.

سجل أهداف الأهلي: حسين الشحات (هاتريك) وجراديشار، بينما سجل محمود فرحات هدف فاركو.

بهذه النتيجة، يحتل الأهلي المركز الرابع في جدول ترتيب المجموعة الأولى ببطولة كأس عاصمة مصر، برصيد 6 نقاط، فيما يتواجد فاركو في المركز الثالث بـ 9 نقاط.

