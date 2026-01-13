أخبار مصر اليوم: طرح زيوت الطعام بأسعار مخفضة في المجمعات الاستهلاكية، تعرف على الحد الأدنى للقبول بالجامعات الخاصة، حالة الطقس غدا الأربعاء

18 حجم الخط

أخبار مصر، نشرت “فيتو” على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

"التموين": طرح زيوت الطعام بأسعار مخفضة في المجمعات الاستهلاكية



تواصل كافة فروع المجمعات الاستهلاكية التابعة لشركات النيل والإسكندرية والمصرية والعامة لتجارة الجملة، وسلسلة «كاري أون»، طرح زيوت الطعام سواء الخليط أو العباد أو الذرة أو بذرة القطن، وذلك بأسعار منخفضة عن مثيلاتها في السوق المحلية.



وأكد الدكتور المهندس علاء ناجي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، أن الاحتياطي الاستراتيجي من الزيت التمويني آمن ويكفي مدة لا تقل عن 5 أشهر، إضافة إلى أنه يتم طرح زيوت الطعام بكميات كبيرة في مختلف منافذ التموين والمجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين بشكل منتظم ودون أي عجز، مع استمرار ضخ المعروض من الزيوت بصورة يومية.

وشدد ناجي، على التزام المنافذ الاستهلاكية بطرح كافة السلع بأسعار منخفضة، مع الحفاظ على جودة المنتجات المعروضة، وذلك في إطار حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على تحقيق الاستقرار في الأسواق وتأمين السلع الأساسية للمواطنين.

ولفت ناجي إلى أنه يتم طرح نحو 21 صنفًا من زيوت الطعام لنحو 12 علامة تجارية مختلفة، ما بين منتجات شركات الزيوت التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وأخرى من إنتاج شركات القطاع الخاص.

فيتو تكشف في عددها الجديد، "ناس مصر.. وأهل إيجيبت"



تكشف فيتو في عددها الجديد من خلال ملف يرصد نهاية الطبقة الوسطى، ودخول نحو 65 مليون مواطن في دائرة الفقر، في ظل ارتفاع جنوني لأسعار السكن، إذ وصلت «شقة الغلابة» إلى مليون جنيه فقط.

ويتناول العدد أزمة التعليم تحت شعار «التعليم.. أبجني تجدني!»، ومعركة الغذاء بين «الكافيار وهياكل الفراخ»، وصراع البالة في مواجهة البراندات العالمية، إلى جانب ملف العدالة الصحية التي أصبحت «في خبر كان».

كما تواصل «فيتو» في تحقيق موسع لغز ذبابة الجندي الأسود، وتنشر تفاصيل أخطر دراسة تحذر من الحشرة القاتلة، وذلك في الحلقة الثانية من الملف الشائك.

وتناقش «فيتو» تطورات المشهد السياسي إقليميًا، حيث تضع إيران على حافة الهاوية، وتكشف كواليس اختبار وجودي لحكم المرشد، في وقت يخطط فيه الغرب لإسقاط النظام من الداخل.

وفي الشأن البرلماني، ترصد «فيتو» ملفات تشريعية ساخنة في انتظار برلمان 2026، عقب «ولادة متعسرة»، إلى جانب الغضب الذي يجتاح عمال مصنع السكر والصناعات التكاملية، ورسالة استغاثة موجهة إلى الرئيس.





ويكتب رئيس التحرير: عندما يصبح العرب تورتة توزع على الأقوياء.

وتنشر «فيتو» رحلة العميد حسام حسن من الشك إلى اليقين، متسائلة: هل اقتربت «الثامنة»؟!.





وفي حوار خاص، يقول فاروق حسني لـ«فيتو»: متحفي سيكون حاضنة لشباب الفنانين.

كما يطرح العدد تساؤلًا مهمًا: هل يناسب الهرم الغذائي الأمريكي الجديد ظروف المصريين؟

بعد فتح باب التقديم، تعرف على الحد الأدنى للقبول بالجامعات الخاصة



عقد مجلس الجامعات الخاصة اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور الدكتور عبد الوهاب عزت أمين المجلس، وأعضاء المجلس، وذلك بجامعة المستقبل.



وأوضح الدكتور عبد الوهاب عزت أمين مجلس الجامعات الخاصة، أنه تم فتح باب التقديم للقبول والتسجيل بالفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2025/2026، في حدود الأماكن الشاغرة بالجامعات الخاصة التي تسمح لوائحها الداخلية بذلك.

وجاء الحد الأدنى للقبول بالجامعات الخاصة والأهلية 2025-2026، وفقا لما أقره مجلسي الجامعات الخاصة والأهلية للعام الدراسي الحالي، لطلاب الثانوية العامة والشهادات العربية والأجنبية كالتالي:

تنسيق جامعات الملك سلمان الدولية - سيناء الخاصة بفرعيها - الوادي الجديد الأهلية -شرق بورسعيد الأهلية:

الطب البشري: 74%

طب الأسنان: 73%

العلاج الطبيعي: 72%

الصيدلة: 68%

طب بيطري: 64%

الهندسة: 64%

علوم الحاسب: 58%

التكنولوجيا الحيوية، تكنولوجيا العلوم الصحية والتمريض، العلوم الأساسية: 53%

الفنون التطبيقية والإعلام واللغات والترجمة والاقتصاد والإدارة والتربية والعلوم الاجتماعية والسياحة والفنادق والحقوق وعلوم الرياضة والقانون والآثار والعلوم السينمائية والسويدي التكنولوجية وساكسوني: 52%.

تنسيق جامعات الجلالة - العلمين الدولية:

الطب البشري: 76%

طب الأسنان: 75%

العلاج الطبيعي: 74%

الصيدلة: 70%

طب بيطري: 65%

الهندسة: 65%

علوم الحاسب: 59%

التكنولوجيا الحيوية، تكنولوجيا العلوم الصحية والتمريض، العلوم الأساسية: 54%

الفنون التطبيقية والإعلام واللغات والترجمة والاقتصاد والإدارة والتربية والعلوم الاجتماعية والسياحة والفنادق والحقوق وعلوم الرياضة والقانون والآثار والعلوم السينمائية والسويدي التكنولوجية وساكسوني: 53%

تنسيق باقي الجامعات الخاصة - الأقصر الأهلية - دمنهور الأهلية:

الطب البشري: 79%

طب الأسنان: 77%

العلاج الطبيعي: 75%

الصيدلة: 71%

طب بيطري: 66%

الهندسة: 67%

علوم الحاسب: 60%

التكنولوجيا الحيوية، تكنولوجيا العلوم الصحية والتمريض، العلوم الأساسية: 55%

الفنون التطبيقية والإعلام واللغات والترجمة والاقتصاد والإدارة والتربية والعلوم الاجتماعية والسياحة والفنادق والحقوق وعلوم الرياضة والقانون والآثار والعلوم السينمائية والسويدي التكنولوجية وساكسوني: 53% (فيما عدا جامعة 6 أكتوبر - مصر للعلوم والتكنولوجيا - أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب - مصر الدولية: 55%)

رئيس الوزراء يتابع ملف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والمهاجرين المقيمين في مصر



عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم؛ لاستعراض تفاصيل حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والمهاجرين المقيمين في مصر، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، واللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وعلى السيسي، مساعد وزير المالية لشئون الموازنة العامة، وعدد من مسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وأكد رئيس الوزراء، أهمية متابعة الجهود المعنية بالتعاون مع المنظمات الدولية للحصول على الدعم اللازم للاجئين المتواجدين في مصر؛ خاصةً في ظل الخدمات التي تقدمها الحكومة لهؤلاء الضيوف المقيمين في البلاد.

ونوه الدكتور مصطفى مدبولي، إلى الجهود التي قامت بها الجهات المعنية خلال الفترة الماضية لمتابعة حصر الأعباء الملقاة على عاتق الدولة المصرية في سبيل تقديم الرعاية اللازمة للضيوف المقيمين في مصر، وكذا الاتصالات كافة التي تمت مع الجهات الدولية المعنية لتقديم الدعم اللازم لتخفيف العبء عن الحكومة المصرية.





ومن جانبه، تناول الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، جهود الوزارة مع المنظمات الأممية خلال الفترة الماضية؛ لتقديم الدعم اللازم للضيوف المقيمين في مصر.

وتناولت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، جهود الوزارة في متابعة إجراءات الحصر الدقيق لأعداد المهاجرين واللاجئين، وفقًا للمعايير الدولية المتبعة في هذا الصدد بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة.





السيسي يتابع مستجدات الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من تطوير قرى الريف المصري



اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومحمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والفريق محمد فريد حجازي مستشار رئيس الجمهورية لمبادرة حياة كريمة، واللواء خالد أحمد عبد الله رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء أركان حرب وليد عارف رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء عبد الرحمن عبد العظيم مدير عام الهيئة العربية للتصنيع.



وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس تابع خلال الاجتماع مُستجدات الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري (المبادرة الرئاسية "حياة كريمة")، والتي تُعد نموذجًا تنمويًا غير مسبوق في التنمية الاقتصاديّة والعُمرانيّة. وفي هذا الصدد، تم استعراض الأعمال الـمُنفّذة في المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة، حيث يتم تنفيذ تلك المرحلة من المشروع في نطاق ٢٠ محافظة و٥٢ مركزًا و٣٣٣ وحدة محلية و١٤٧٧ قرية، ويستفيد حوالي ٢٠ مليون نسمة من المشروعات التي يتم تنفيذها في إطار تلك المرحلة، والتي يبلغ عددها حوالي ٢٧٣٣٢ مشروع، أخذًا في الاعتبار أن مُتوسط مُعدّل تنفيذ تلك المشروعات بلغ ٩٠%.



وأشار السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي، إلى أن الاجتماع تناول تفصيلًا نطاق العمل الجغرافي للمرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة، وتطورات إنشاء المرافق والبنية الأساسية ذات الصلة، بما في ذلك منظومة الصرف الصحي ومياه الشرب ومنظومة الطاقة والاتصالات، فضلًا عن نطاق الأعمال الهندسية سواء بالنسبة لقطاع النقل والطرق أو بالنسبة للخدمات الأمنية والمجتمعية. كما تناول الاجتماع الموقف الراهن والتنفيذي للمشروعات التي يتم تنفيذها في إطار المبادرة، وسبل مواجهة التحديات لضمان الانتهاء من تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة في الأطر الزمنية المحددة.



وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد كذلك استعراضًا للمُستهدفات والاستعدادات الخاصة بالمرحلة الثانية من مبادرة "حياة كريمة"، والتي تشمل مشروعات في قطاعات الصرف الصحي والمياه، الغاز الطبيعي، الاتصالات والألياف الضوئية، إلى جانب الوحدات الصحية والمراكز الطبية ووحدات الإسعاف في إطار منظومة التأمين الصحي الشامل، وكذلك المنشآت التعليمية، علمًا بأنه من المقرر أن تُنفذ المرحلة الثانية في ٢٠ محافظة و٢٠٤ وحدات محلية، بإجمالي نحو ١٤,٥٠٠ مشروع، وأنه تم بالفعل البدء في تنفيذ عدد منها في ٢٤٥ قرية.

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الأربعاء



أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الاربعاء، حيث يستمر انخفاض درجات الحرارة ويسود طقس مائل للبرودة نهارا على أغلب الأنحاء ومائل للدفء على شمال الصعيد، شديد للبرودة فى الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء مع فرص تكون الصقيع على المزروعات فى شمال الصعيد وسيناء والصحراء الغربية.



ويكون هناك نشاط ملحوظ للرياح يزيد من الاحساس من برودة الطقس.



ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، ومائل للدفء على شمال الصعيد، على جنوب الصعيد.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد البرودة فى آخر الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة غدا:

درجة الحرارة العظمى: 18

درجة الحرارة الصغرى: 11

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 17

درجة الحرارة الصغرى: 10

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 18

درجة الحرارة الصغرى: 08

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 20

درجة الحرارة الصغرى: 10

الكهرباء تحدد الحالات التي يتوجب فيها تغيير عدادات الاستهلاك للمواطنين



يفاجئ عدد من المواطنين بدخول شركات توزيع الكهرباء للقيام بعمليات الفحص الدورية علي عدادات الكهرباء بالشقق السكنية والمنازل، ويتم تغيير بعض العدادات.

من جانبها أكدت مصادر مطلعة بالشركة القابضة لكهرباء مصر، أن تغيير عدادات الكهرباء لا يتم بشكل عشوائي ولكن يتم وفق ضوابط واضحة.

وأضافت المصادر أن الحالات التي يتم فيها تغيير عدادات الكهرباء تشمل الحالات الفنية والأعطال أو تطوير في المنظومة أو في حالة وجود طلب من العميل لتغيير عدادات الكهرباء.

وقدم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عدة نصائح للمواطنين للتوفير في فاتورة الاستهلاك المنزلية، وذلك عند استخدام المكواة الكهربائية.

وتضمنت النصائح التي قدمها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك للمواطنين التالي:

1- تجميع الملابس المراد كيها مرة واحدة أو مرتين أسبوعيًا، لأن ذلك يقلل من تكرار تشغيل المكواة يوميًا، مما يساهم في خفض استهلاك الكهرباء.

2- البدء بكي الملابس التي تحتاج إلى درجات حرارة مرتفعة مثل الجينز، ثم الانتقال إلى الملابس القطنية، مما يساعد على استغلال الحرارة بكفاءة قبل خفضها.

3- بعد الانتهاء من الملابس التي تحتاج حرارة عالية، يتم فصل المكواة واستغلال الحرارة المتبقية في كي الملابس الحريرية والأقمشة التي لا تحتاج إلى درجات حرارة مرتفعة.



4- استخدام المكواة البخارية يساعد على سرعة كيّ الملابس، مما يقلل من مدة التشغيل وبالتالي يساهم في خفض استهلاك الكهرباء.



5- التأكد من فصل المكواة بعد الاستخدام.



يبدأ بـ46 جنيها، تعرف على أسعار الزيوت بالمجمعات الاستهلاكية



أعلنت الشركة القابضة للصناعات الغذائية طرح نحو 21 صنفًا من زيوت الطعام لنحو 12 علامة تجارية مختلفة بالمجمعات الاستهلاكية ما بين منتجات شركات الزيوت التابعة للشركة، وأخرى من إنتاج شركات القطاع الخاص.



وأكدت الشركة القابضة للصناعات الغذائية أنه المجمعات الاستهلاكية طرحت زيت زمزم خليط زنة 700 مل بسعر 46.6 جنيه، وزيت بيت السلطان عباد زنة 700 مل بسعر 49.5 جنيه، وزيت الأصيل عباد زنة 750 مل بسعر 59 جنيها، وزيت مرمورة خليط زنة 800 مل بسعر 52 جنيها، وزيت الشروق خليط زنة 800 مل بسعر 52 جنيها.

كما يتم طرح زيت روتس عباد زنة 800 مل بسعر 67 جنيها، وزيت روتس ذرة زنة 800 مل بسعر 68 جنيها، وزيت هلا عباد زنة 800 مل بسعر 71 جنيها، وزيت كريستال ذرة زنة 800 مل بسعر 83 جنيها، وزيت بيت السلطان عباد زنة 900 مل بسعر 63.5 جنيه، وزيت ذي جولد ذرة زنة 980 مل بسعر 81 جنيها.

كذلك يتم طرح زيت نبع ذرة زنة 1 لتر بسعر 96 جنيها، وزيت زمزم بذرة قطن زنة 1 لتر بسعر 76 جنيها، وزيت كريستال ذرة زنة 1 لتر بسعر 115 جنيهًا، وزيت سلايت عباد زنة 1.1 لتر بسعر 140 جنيها، وزيت الأصيل عباد زنة 1.2 لتر بسعر 123 جنيها، وزيت كريستال ذرة زنة 1.6 لتر بسعر 180 جنيها.





من ناحية أخرى، طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عبوة زيت خليط جديدة سعة 1.5 لتر ضمن منظومة السلع التموينية بسعر 56 جنيهًا، وذلك اعتبارًا من 1 ديسمبر 2025.

كما طرحت عبوة جديدة من الزيت التمويني سعة 700 مللي بسعر 27 جنيهًا، بجانب عبوة زيت سعة 800 مللي بسعر 30 جنيهًا، في إطار خطة الوزارة لتوفير مجموعة متنوعة من الأحجام والأسعار تُلبي احتياجات جميع شرائح المستهلكين.

