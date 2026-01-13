اتحاد اليد يكرم حسن مصطفى بعد فوزه برئاسة الاتحاد الدولي

18 حجم الخط

كرة اليد، حرص مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد، برئاسة خالد فتحي، على تكريم الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، وذلك بمناسبة فوزه بفترة رئاسة جديدة على رأس الاتحاد الدولي، تقديرًا لمسيرته الحافلة بالعطاء والإنجازات.

وأشاد خالد فتحي بالمجهودات الكبيرة التي بذلها الدكتور حسن مصطفى على مدار سنوات طويلة، مؤكدًا أنه يعد أحد أبرز رموز كرة اليد العالمية، وصاحب تاريخ مشرف ساهم من خلاله في صناعة مجد اللعبة وتطويرها على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد رئيس اتحاد اليد أن تجديد الثقة في الدكتور حسن مصطفى يعكس تقدير الأسرة الدولية لكرة اليد لرؤيته القيادية وخبراته الواسعة، ودوره المؤثر في الارتقاء باللعبة وتحقيق الاستقرار والنجاحات المتتالية.

واختتم خالد فتحي تصريحاته بالتأكيد على اعتزاز الاتحاد المصري لكرة اليد بالدور الكبير الذي يقوم به الدكتور حسن مصطفى، متمنيًا له دوام التوفيق والنجاح في مهمته الجديدة، ومواصلة مسيرته المميزة في خدمة كرة اليد عالميًا.

