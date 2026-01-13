الثلاثاء 13 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

اتحاد اليد يكرم حسن مصطفى بعد فوزه برئاسة الاتحاد الدولي

تكريم حسن مصطفى،
تكريم حسن مصطفى، فيتو
18 حجم الخط

كرة اليد، حرص مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد، برئاسة خالد فتحي، على تكريم الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، وذلك بمناسبة فوزه بفترة رئاسة جديدة على رأس الاتحاد الدولي، تقديرًا لمسيرته الحافلة بالعطاء والإنجازات.

وأشاد خالد فتحي بالمجهودات الكبيرة التي بذلها الدكتور حسن مصطفى على مدار سنوات طويلة، مؤكدًا أنه يعد أحد أبرز رموز كرة اليد العالمية، وصاحب تاريخ مشرف ساهم من خلاله في صناعة مجد اللعبة وتطويرها على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد رئيس اتحاد اليد أن تجديد الثقة في الدكتور حسن مصطفى يعكس تقدير الأسرة الدولية لكرة اليد لرؤيته القيادية وخبراته الواسعة، ودوره المؤثر في الارتقاء باللعبة وتحقيق الاستقرار والنجاحات المتتالية.

واختتم خالد فتحي تصريحاته بالتأكيد على اعتزاز الاتحاد المصري لكرة اليد بالدور الكبير الذي يقوم به الدكتور حسن مصطفى، متمنيًا له دوام التوفيق والنجاح في مهمته الجديدة، ومواصلة مسيرته المميزة في خدمة كرة اليد عالميًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كرة اليد الاتحاد المصري لكرة اليد خالد فتحي حسن مصطفى الاتحاد الدولي لكرة اليد

مواد متعلقة

كرة اليد، منتخب مصر راحة اليوم من التدريبات

كرة اليد، موعد مباراة مصر وإيران في بطولة إسبانيا الدولية

كرة اليد، مواعيد مباريات منتخب مصر في البطولة الأفريقية والقناة الناقلة

كرة اليد، ماذا يحتاج منتخب مصر لتصدر مجموعته في بطولة إسبانيا؟
ads

الأكثر قراءة

زلزال في"التشكيلية"، وليد قانوش يغادر منصبه وتفويض الوكيل الدائم بصلاحيات الوزير

فيتو تكشف في عددها الجديد، "ناس مصر.. وأهل إيجيبت"

نائب محافظ مطروح يقود حملة لإزالة الإشغالات

مصر ترحب بقرار الولايات المتحدة الأمريكية تصنيف جماعة الإخـوان "كيان إرهـابي عالمي"

9 قرارات مهمة في اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الخاصة اليوم

مايكل كاريك مدير فنيا لمانشستر يونايتد حتى نهاية الموسم الحالي

"التموين": طرح زيوت الطعام بأسعار مخفضة في المجمعات الاستهلاكية

رسالة مؤثرة من زاهي حواس للدولة (فيديو)

خدمات

المزيد

الهبرد يتراجع 3 جنيهات، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

سعر السكر اليوم الثلاثاء

سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

آخر تطورات سعر الألومنيوم في الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

بعد إقالته، أرقام تشابي ألونسو مع ريال مدريد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مركز الأزهر للفتوى: النبي وصف محتكر السلع بالملعون (فيديو)

الإفتاء توضح حكم الجمع بين نية صيام كفارة اليمين والتطوع في شهر رجب

يسري جبر: السيدة زينب حملت صفات سيدنا النبي ﷺ (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية