رئيس اتحاد اليد: جاهزون لبطولة أفريقيا والمنافسة ستكون صعبة

كرة اليد، تحدث خالد فتحي رئيس اتحاد كرة اليد عن مشاركة المنتخب الوطني في منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية، المقرر لها خلال الفترة من 21 وحتى 31 يناير الجاري برواندا.

وقال “فتحي”، أن مشاركة المنتخب الوطني في بطولة كأس الأمم الأفريقية لها أكثر من هدف، أبرزها معادلة رقم منتخب تونس بحصد 10 ألقاب من البطولة الأفريقية، وأيضا الحفاظ على اللقب للمرة الرابعة على التوالي.

وأوضح “فتحي"، أن منتخب مصر استعد بشكل مميز للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية، وأن جميع المنتخبات لديها طموح مشروع بالذهاب بعيدا في كأس الأمم.

وتابع: “التركيز أمر هام وضروري من أجل الصعود والوصول للمباراة النهائية، أفريقيا تطورت بشكل كبير في كرة اليد، ولم يعد هناك منتخبات ضعيفة كما كان في السابق”.

منتخب مصر راحة من التدريبات

وحصل المنتخب الوطني لكرة اليد بقيادة المدير الفني الإسباني تشافي باسكوال، على راحة اليوم من التدريبات، وذلك بعد العودة أمس الإثنين، من معسكر إسبانيا.

ويستأنف المنتخب الوطني تدريباته غدا الأربعاء، على أن يكون السفر إلى رواندا يوم 19 يناير الجاري.

كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد

ومؤخرا، خاض المنتخب الوطني معسكرا في إسبانيا تخلله المشاركة في بطولة دولية بمشاركة 6 منتخبات، هي مصر وتونس وإسبانيا والبرتغال وسلوفاكيا وإيران.

واحتل المنتخب الوطني المركز الثالث في ترتيب الدورة الودية، بعد خوض 3 مباريات، تعادل في الأولى أمام البرتغال وفاز في الثانية أمام إيران، ثم فوز جديد في المواجهة الثالثة أمام سلوفاكيا.

قائمة منتخب مصر لكرة اليد

وضمت قائمة منتخب مصر لكرة اليد كلا من:

حراسة المرمى:

محمد علي - عصام الطيار - عبد الرحمن حميد

جناح أيسر:

أحمد هشام سيسا - محمد مؤمن صفا

ظهير أيسر:

علي زين - أحمد هشام دودو - نبيل شريف - هشام صلاح

جناح أيمن:

كريم يسري - محمد عماد أوكا

ظهير أيمن:

يحيى خالد - مهاب سعيد - محسن رمضان

صانع لعب:

يحيى الدرع - سيف الدرع

لاعب دائرة:

إبراهيم المصري - أحمد عادل - ياسر سيف - محمود عبد العزيز

