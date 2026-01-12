الإثنين 12 يناير 2026
رياضة

كاف يعلن تفاصيل قرعة الدور التمهيدي لتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2027

أمم أفريقيا
أمم أفريقيا
أمم أفريقيا 2027، كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" تفاصيل قرعة الدور التمهيدي لتصفيات كأس أمم أفريقيا 2027.

ومن المقرر أن تقام النسخة المقبلة من كأس الأمم عام 2027، في 3 دول لأول مرة في تاريخ البطولة، وهي أوغندا وكينيا وتنزانيا.

ويشارك 12 منتخبا في الدور التمهيدي للتصفيات، وهي الفرق الأفريقية صاحبة المراكز الأقل في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

هذه المنتخبات الـ12 هي ليسوتو، وبوروندي، وإثيوبيا، وإيسواتيني، وجنوب السودان، وموريشيوس، وتشاد، وساو تومي وبرينسيبي، وجيبوتي، والصومال، وسيشيل، وإريتريا.

وتقام قرعة الدور التمهيدي غدا الثلاثاء، وتنطلق في تمام الساعة 2 ظهرا بتوقيت القاهرة.

وسيتم تقسيم المنتخبات الـ12 إلى مستويين، وسيواجه منتخب من الـ6 الأعلى تصنيفا منافسا من الفرق الـ6 الأخرى الأقل تصنيفا، وستقام مباراة الذهاب من كل مواجهة على أرض الفريق الأقل.

جدير بالذكر أن المتأهلين الـ6 من هذه المواجهات، تنضم إلى بقية الـ42 منتخبا أفريقيا في دور المجموعات من التصفيات.

المستوى الأول (الفرق الأعلى تصنيفا)  ليسوتو - بوروندي - إثيوبيا - إيسواتيني - جنوب السودان - موريشيوس

المستوى الثاني (الفرق الأقل تصنيفا) تشاد - ساو تومي وبرينسيبي - جيبوتي - الصومال - سيشيل - إريتريا.

الجريدة الرسمية