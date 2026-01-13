الثلاثاء 13 يناير 2026
إزالة 7 مزارع سمكية مخالفة ببورسعيد (صور)

شهدت منطقة أم خلف ببورسعيد  تنفيذ حملة مكبرة لإزالة التعديات الواقعة على مصرف القنطرة بنطاق جمعية أم خلف البحرية بمحافظة بورسعيد، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على أراضي الدولة والمجاري المائية، وضمن فعاليات الموجة الـ28 لإزالة التعديات.

وأسفرت الحملة عن إزالة عدد 7 حالات تعدٍ على المصرف، تمثلت في مزارع سمكية مخالفة بإجمالي مساحة بلغت 2000 متر مربع، كما تم إزالة عدد 6 حالات مزارع سمكية أخرى على مساحة تقدر بنحو 30 فدانًا بنطاق جمعية أم خلف البحرية.

 

جاءت الإزالات بقيادة  أحمد زغلف رئيس حي الجنوب ببورسعيد بالتنسيق مع مديرية الزراعة ببورسعيد، وبمشاركة الأجهزة الأمنية والتنفيذية المعنية، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكدت الأجهزة التنفيذية ببوسعيد  استمرار حملات الإزالة بكل حزم خلال الفترة المقبلة، للتصدي لكافة أشكال التعدي على أراضي الدولة والمجاري المائية، وعدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى.

