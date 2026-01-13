إزالة مخالفات بناء في 4 مدن جديدة

18 حجم الخط

نفذت أجهزة تنمية مدن الشروق ودمياط الجديدة والشيخ زايد والنوبارية الجديدة، حملات إزالة لمخالفات بناء بعدة مناطق، بالتعاون مع الجهات المختصة، وذلك تنفيذًا لتكليفات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن الحفاظ على المظهر الحضاري والنظام العام، ومنع كافة مظاهر العشوائية بالمدن الجديدة.

ففي مدينة الشروق، تم تنفيذ إزالة فورية لأعمال البناء المخالفة، المجاورة الثانية – الحي الثاني غرب، والمجاورة (1) – منطقة الخامسة عمارات، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، دون أي تهاون.

وفي مدينة دمياط الجديدة، تم تنفيذ قرارات إزالة لبناء أداور بالمخالفة للاشتراطات البنائية والترخيص الصادر لقطع الأراضي، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

وفي مدينة الشيخ زايد، تم تنفيذ حملات مكثفة لإزالة مخالفات البناء بمناطق بيت الوطن والحي الأول المجاورة الخامسة، والحي الثامن المجاورة الأولى، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين.

وفي مدينة النوبارية الجديدة، تم إزالة مخالفة بناء في المهد ووقف الأعمال المخالفة بشكل فوري، إلى جانب مصادرة الحديد المستخدم وفك الشدّات الخشبية، وذلك لضمان عدم استمرار المخالفة أو تأثيرها على التخطيط العمراني المعتمد للمدينة.

وأكد مسئولو أجهزة المدن، أنه لن يتهاون مع أي مخالفات بنائية، للحفاظ على النسق الحضاري والمظهر العمراني، ومنع أي تعديات قد تُخلّ بالتخطيط المعتمد، بجانب استمرار الحملات الميدانية والمتابعة الدورية للتأكد من الالتزام بالتراخيص الصادرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.