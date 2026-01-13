أعمال اللاندسكيب وطفرة تجميلية، استمرار تطوير منطقة مساكن الحزب ببور فؤاد (صور)

18 حجم الخط

تواصل الأجهزة التنفيذية بمدينة بورفؤاد تنفيذ واحد من أضخم مشروعات التطوير الجارية بالمدينة، حيث تواصل بورفؤاد أعمال تطوير ورفع كفاءة الشوارع بمنطقة مساكن الحزب الوطني، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواءمحب حبشي محافظ بورسعيد.

ويأتي ذلك ضمن خطة جهاز تعمير سيناء لتطوير المناطق السكنية وتحسين البنية التحتية، تحت إشراف اللواء محمود نصار رئيس الجهاز المركزي للتعمير، واللواء وائل مصطفى رئيس جهاز تعمير سيناء، وبمتابعة المهندسة هويدا شميس رئيس الإدارة المركزية لتخطيط المشروعات والمشرف العام على منطقة تعمير بورسعيد، وبالتنسيق مع الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد.

وأكد مجلس مدينة بورفؤاد في تصريحات صحفية أن الأعمال الجارية استكمال أعمال رصف وتطوير ورفع كفاءة الشارع الكائن خلف محكمة بورفؤاد بنطاق منطقة الحزب بمدينة بورفؤاد، حيث تضمنت الأعمال تنفيذ طبقات الرصف، وتطوير وتجميل الشوارع، وتركيب أعمدة إنارة ديكورية حديثة، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال اللاندسكيب، ورفع وإزالة الإشغالات والمخالفات والتعديات، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي تنفذها محافظة بورسعيد لتحسين السيولة المرورية والارتقاء بجودة الحياة للمواطنين.

