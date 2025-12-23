واشنطن بوست تكشف دعمًا ماليًا إسرائيليًا لقوات الهجري

18 حجم الخط

سوريا، أفادت صحيفة واشنطن بوست بأن إسرائيل تقوم بدفع رواتب شهرية تتراوح بين 100 و200 دولار لنحو 3000 عنصر من قوات الهجري، في خطوة تعكس أبعادًا جديدة للدور الإسرائيلي داخل بعض الساحات الإقليمية، وسط تساؤلات عن أهداف هذا الدعم وتداعياته السياسية والأمنية.

حديث عن خرائط لدولة درزية تمتد من سوريا حتى العراق

ونقلت الصحيفة عن مسؤول غربي قوله إن الهجري أعد خرائط تتحدث عن مشروع دولة درزية تمتد جغرافيًا من سوريا حتى العراق، وهو ما يفتح الباب أمام مخاوف من مخططات تقسيم جديدة قد تعيد رسم خرائط النفوذ في المنطقة، وتثير قلق أطراف إقليمية ودولية.

تسليح نوعي وصواريخ مضادة للدبابات لقوات الهجري

وفي تطور ميداني لافت، قال قائد في قوات الهجري لواشنطن بوست إن القوات حصلت على صواريخ مضادة للدبابات من قوات سوريا الديمقراطية، ما يشير إلى انتقال الدعم من المستوى اللوجيستي إلى التسليح النوعي، مع ما يحمله ذلك من انعكاسات على موازين القوى في مناطق التوتر.

في وقت سابق، زعم رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو من الجنوب السوري: "نولي أهمية كبيرة لقدرتنا سواء الدفاعية أو الهجومية لحماية حلفائنا الدروز وقبل كل شيء لحماية إسرائيل وهذه مهمة قد تتطور في أي لحظة"، وذلك وفق تعبيره.

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، في وقت سابق، بأن رئيس وزراء الإحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير حربه يسرائيل كاتس أجريا جولة في سوريا.

وقالت هيئة البث: إن نتنياهو وكاتس قاما بجولة في سوريا واستمعا إلى عرض للوضع في المنطقة.

