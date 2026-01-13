الثلاثاء 13 يناير 2026
قبل موقعة نصف نهائي أمم أفريقيا، تاريخ مواجهات المغرب ونيجيريا

يستعد منتخب المغرب لمواجهة كبيرة أمام نيجيريا، مساء غد الأربعاء، في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2025، على ملعب مولاي عبد الله في الرباط.

وتنطلق مباراة المغرب ضد نيجيريا في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

تاريخ المغرب ونيجيريا في أمم أفريقيا

كانت أولى مواجهات المنتخبين في كأس أمم أفريقيا نسخة 1976 والتي أقيمت في إثيوبيا، حين فرض منتخب المغرب سيطرته الكاملة على البطولة، والتقى المنتخبان مرتين في مرحلة المجموعات، وحقق المغرب الفوز في المباراتين بنتيجتي 3-1 و2-1، في طريقه للتتويج بلقبه القاري الوحيد حتى الآن.

وفي نصف نهائي بطولة أمم أفريقيا 1980، نجحت نيجيريا في الثأر، بعدما فازت بهدف دون رد، لتتأهل إلى النهائي وتحصد لقبها الأول في تاريخها.

وعادت نيجيريا لتؤكد تفوقها في نسخة 2000، بفوز مستحق 2-0 في ختام دور المجموعات، عبر فينيدي جورج وجوليوس أجاهاوا.

واستعاد المغرب توازنه في بطولة 2004، حين تفوق على نيجيريا بهدف نظيف سجله يوسف حجي، في لقاء اتسم بالقوة التكتيكية والندية، وأكد قدرة المنتخب المغربي على مجاراة أقوى المنتخبات الإفريقية.

إجمالي تاريخ مواجهات المغرب ونيجيريا 

إجمالًا، تواجه المنتخبان 5 مرات في كأس الأمم الأفريقية، فاز المغرب في 3 مباريات مقابل فوزين لنيجيريا، دون أي تعادل، وهو ما يعكس الطابع الحاسم لهذه المواجهات دائما.

أما على صعيد المواجهات المباشرة بين المغرب ونيجيريا في جميع المسابقات، فقد تواجه المنتخبان في 11 مناسبة، فاز المغرب في 6 منها، بينما تفوقت نيجيريا في 3 مباريات، بينما تعادلا في مناسبتين.

