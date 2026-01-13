المؤبد لربة منزل استغلت طفلة في السرقة والتسول بالشرقية

18 حجم الخط

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، بالسجن المؤبد وتغريم ربة منزل مبلغ 100 ألف جنيه، بعد إدانتها باستغلال طفلة في أعمال السرقة والتسول بدائرة مركز كفر صقر، في واقعة هزّت الرأي العام لما تضمنته من انتهاكات جسيمة بحق طفلة قاصر.

اكتشاف سرقة مبلغ 15 ألف جنيه من داخل محل

تعود تفاصيل الواقعة إلى شهر أبريل الماضي، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية بلاغًا من صاحب محل ملابس باكتشاف سرقة مبلغ 15 ألف جنيه من داخل محله، وبفحص كاميرات المراقبة تبين تورط طفلة تبلغ من العمر 11 عامًا في ارتكاب الواقعة.

وبتقنين الإجراءات وضبط الطفلة، أقرت خلال التحقيقات بأنها كانت تعيش مع أسرتها، إلا أن والدتها تركتها بالطريق العام بسبب سوء الأوضاع المعيشية، وأن المتهمة قامت باستغلالها وتحريضها على السرقة والتسول، مهددة إياها بالضرب والإيذاء حال رفضها تنفيذ أوامرها.

الطفلة تعرضت للتعذيب والتهديد

وكشفت التحريات أن المتهمة كانت تجبر الطفلة على ممارسة أعمال السرقة والتسول مستخدمة أساليب عنف قاسية، شملت الضرب والتعذيب باستخدام سلاح أبيض وعصا، مستغلة حداثة سنها وضعفها، في صورة من صور الاتجار بالبشر.

إحالة المتهمة للمحاكمة الجنائية

وبعد ضبط المتهمة، باشرت النيابة العامة التحقيق، ووجهت لها اتهامات الاتجار في البشر، وتعذيب الطفلة، واستغلالها قسرًا في ارتكاب جرائم السرقة والتسول، قبل أن تُحال إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم، تأكيدًا على خطورة الجريمة وضرورة حماية الأطفال من كافة أشكال الاستغلال.

