اقتصاد

الريال العماني يسجل 122.65 جنيه في بنك مصر

سعر الريال العماني
سعر الريال العماني
18 حجم الخط

سعر الريال العماني، شهد سعر الريال العماني استقرارا أمام الجنيه في البنك المركزي والبنوك المصرية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 13 يناير 2026.

وتستعرض “فيتو” سعر الريال العماني مقابل الجنيه اليوم.

اقرأ التالي: سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنوك اليوم

الريال العماني
الريال العماني، فيتو

سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنك المركزي 

سجل سعر الريال العماني في البنك المركزي المصري نحو 122.31 جنيها للشراء، و 122.67 جنيها للبيع.

سعر الريال العماني أمام الجنيه في بنك مصر 

سعر الريال العماني أمام الجنيه في بنك مصر نحو   121.44 جنيها للشراء،   122.65 جنيها للبيع.

الريال العُماني العملة الرسمية لسلطنة عُمان

الريال العُماني هو العملة الرسمية لسلطنة عُمان، ويرمز له بالرمز OMR، ويُعرف أحيانًا بـ RO. 

ويُصدر الريال العُماني من قبل البنك المركزي العُماني، ويُستخدم في جميع المعاملات الاقتصادية داخل الدولة.

الريال العماني
الريال العماني، فيتو

تاريخ الريال العماني

يعود تاريخ الريال العماني إلى ما قبل عصر النهضة في السلطنة، حيث كانت عُمان تستخدم عملات مختلفة مثل الروبية الهندية والريال السعودي والريال الفضي العماني القديم حيث إنه مع بداية النهضة العمانية الحديثة عام 1970، ومع تولي السلطان قابوس بن سعيد الحكم، تقرر إصدار عملة وطنية موحدة تعكس السيادة الاقتصادية لعُمان.

وفي عام 1972، تم إصدار الريال العماني لأول مرة ليكون العملة الرسمية للدولة بدلًا من الريال السعيدي الذي كان متداولًا آنذاك، ومنذ ذلك الحين أصبح الريال العماني رمزًا للاستقرار المالي والاقتصادي في السلطنة.

الفئات الورقية والمعدنية

الريال العماني يتوفر في فئات مختلفة من الأوراق النقدية والعملات المعدنية:

العملات الورقية:

-نصف ريال (500 بيسة): باللون الرمادي والأخضر، وتظهر عليها معالم من الطبيعة العمانية.

-1 ريال: باللون الأحمر، ويُظهر صورة السلطان قابوس وبعض المعالم التراثية.

-5 ريالات: باللون البنفسجي، وتحمل تصميمات مستوحاة من التاريخ العُماني.

-10 ريالات: باللون الأزرق، وتُبرز المباني الحكومية والإنجازات الوطنية.

-20 ريالًا: باللون الأخضر الداكن، وتُعد من الفئات الكبيرة التي تحمل رموزًا وطنية بارزة.

-50 ريالًا: وهي أكبر فئة نقدية، باللون البني المائل إلى الذهبي، وتُظهر صورة السلطان وعددًا من رموز النهضة.

العملات المعدنية:
تتوفر عملات معدنية بفئات مختلفة مثل:

-100 بيسة (0.1 ريال)

-50 بيسة (0.05 ريال)

-25 بيسة (0.025 ريال)

وهي مصنوعة من معادن مثل النيكل والنحاس، وتحمل شعار الدولة وتاريخ الإصدار.

الريال العماني في السوق

يعد الريال العماني من أقوى العملات العربية والعالمية من حيث القيمة، إذ يتمتع بثبات كبير أمام العملات الأجنبية، وهو ما يعكس قوة الاقتصاد العماني واستقراره المالي.

ويتداول الريال في الأسواق المحلية والعالمية، وله حضور واضح في البورصات الخليجية والإقليمية كما يستخدم على نطاق واسع في المعاملات التجارية والسياحية بفضل قوة الاقتصاد العُماني وازدهار قطاعاته الحيوية مثل النفط والغاز والسياحة. 

وشهد الريال العماني تطورات كبيرة منذ إصداره، شملت تحسين تصميماته وتطوير خصائص الأمان مثل العلامات المائية، والخيوط الأمنية، والطباعة البارزة، مما جعله من أكثر العملات أمانًا في المنطقة.

بعد إقالته، أرقام تشابي ألونسو مع ريال مدريد (إنفوجراف)

