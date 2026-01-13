اليوم، قضايا الدولة تواصل التسجيل الإلكتروني لشغل وظيفة مندوب مساعد

الثلاثاء 13 يناير 2026
تواصل هيئة قضايا الدولة، اليوم الثلاثاء، استقبال طلبات التقديم والتسجيل الإلكتروني لشغل وظيفة مندوب مساعد.

 

رئيس هيئة قضايا الدولة يوجه بتمديد الفترة المخصصة للتقديم والتسجيل

 ووجَّه المستشار الدكتور حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة، بتمديد الفترة المخصصة للتقديم والتسجيل الإلكتروني لشغل وظيفة "مندوب مساعد" على الموقع الرسمى للهيئة حتى يوم ١٦ يناير ٢٠٢٦.

 

وجاء قرار التمديد حرصًا من رئيس الهيئة على توفير متسعٍ من الوقت الكافي والمريح للمتقدمين، لتمكينهم من التعامل مع المنظومة الإلكترونية الجديدة للهيئة بدقة وروية، دون ضغوط وقتية قد تؤثر في جودة واستكمال بياناتهم. 

ويأتي هذا الإجراء في إطار سعي الهيئة الدائم لتحسين تجربة المواطنين وتذليل أي صعوبات تقنية قد تواجههم، خاصة مع طرح أنظمة حديثة للتقديم.

ويُعد هذا القرار تجسيدًا عمليًّا لرؤية قيادة هيئة قضايا الدولة القائمة على المرونة ووضع المتقدم في بؤرة الاهتمام، وضمانًا لانسيابية ونجاح منظومة التعيينات وفق أعلى معايير الشفافية والكفاءة، تمهيدًا لاستقبال كفاءات وطنية قادرة على المساهمة في تحقيق أهداف الهيئة.

 الدعم الفنى لمسابقة التعيينات عبر جروبات الواتس اب:

https://chat.whatsapp.com/CKWpEpoMWyXCez4ovpM1EC

https://chat.whatsapp.com/LjBRynxhVyOIOYQmzTyWMD

الجريدة الرسمية