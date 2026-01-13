تحولات صورة اليهود في سيرة الظاهر بيبرس، كتاب جديد لعمرو منير بمعرض الكتاب

18 حجم الخط

صدر حديثًا عن دار العين للنشر والتوزيع كتاب " من التاجر إلى الساحر.. تحولات صورة اليهود في سيرة الظاهر بيبرس" للدكتور عمرو عبد العزيز منير، وذلك بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 57 والتي تنطلق فعالياتها في الفترة من 21 يناير الجاري وحتى الـ 3 من شهر فبراير المقبل.

من التاجر إلى الساحر..تحولات صورة اليهود

وصدرت دار العين كتاب " من التاجر إلى الساحر.. تحولات صورة اليهود في سيرة الظاهر بيبرس" بقولها: “لأول مرة في الدراسات العربية يُفرد هذا الكتاب بحثًا مستقلًا ومتكاملًا لصورة اليهود في سيرة الظاهر بيبرس بوصفها نصًّا مركزيًّا في الذاكرة الشعبية المصرية المملوكية”.

ويتتبع الكتاب، هل كان اليهود في مصر المملوكية شركاء في السوق والحياة اليومية أم غرباء تحت الرقابة والشك؟ وهل ظهروا في المخيلة الشعبية كتجّار وصيارفة مهرة، أم كسحرة ودُهاة تحيطهم الريبة كما تصوّرهم السيرة؟.

ومن خلال قراءة دقيقة تجمع بين مخطوطات الحكاية الشعبية، ووثائق الجنيزا، وسجلات الدولة المملوكية، تتقاطع وجوه “اليهودي"، منسوجًا في السرد، متحوّلًا في الخطاب، عالقًا بين التقدير والاتهام.

صورة اليهود في المخيلة المصرية

يرصد كتاب " من التاجر إلى الساحر.. تحولات صورة اليهود في سيرة الظاهر بيبرس" والذى يطرح ضمن إصدارات دار العين فى معرض القاهرة الدولي للكتاب التحوّلات الدقيقة التي طرأت على صورة اليهودي في المخيلة المصرية من التاجر المحنّك في أزقة القاهرة وأسواقها، إلى الساحر الغامض الذي تترصده العيون، ومن الخادم المتعايش داخل نسيج المدينة، إلى العدو الرمزي في أزمنة الحرب والاضطراب، وفي قراءة تمزج بين السوسيولوجيا التاريخية وتحليل السرد الشعبي، يكشف الكتاب كيف أسهمت القوى الدينية والسياسية والاقتصادية.

من هو الكاتب عمرو عبد العزيز منير

أما عن الدكتور عمرو منير فهو كاتب وأكاديمي مصري متخصّص في دراسة العلاقة بين التاريخ والفولكلور، وتحليل التداخل بين السرد الشعبي والمصادر التاريخية في العصور الوسطى. حاصل على درجة الدكتوراه في التاريخ عام 2007، وحاصل على زمالة Gerda Henkel للتاريخ الفكري بجامعة إرفورت (ألمانيا)، وعضو مشارك بالمجلس العلمي في مركز غوتا للأبحاث بجامعة إرفورت. يشغل منصب أستاذ التاريخ الوسيط م بمعهد الدراسات الأفروآسيوية للدراسات العليا، جامعة قناة السويس.

من أبرز مؤلفاته وتحقيقاته: طيف الخيال: تحقيق جديد لكتاب ابن دانيال الموصلي (BRILL، 2024)، حكايات شعبية قبطية من مصر العثمانية: سيرة القس نصير الإسكندراني وابنه مرقس (BRILL، 2024)، تحقيق سيرة البدرنار بن النهروان في اثني عشر جزءًا برواية أحمد الرباط الحلبي (BRILL، 2025)، أقدم رحلة شنقيطية إلى بلاد الحرمين الشريفين (BRILL، 2021(، تحقيق سيرة دلال وكمال: حكاية شعبية عربية مصوّرة من القرن السابع عشر الميلادي (BRILL، 2025)، إضافة إلى تحقيق وترجمة إلى الألمانية لـسيرة الحاكم بأمر الله وفق الرواية المصرية المحفوظة بمكتبة غوتا، بالاشتراك مع كلاوديا أوت (2026).

وفي مساره الأحدث، صدرت له عن دار العين بالقاهرة مجموعة من الكتب التي تمثّل خلاصة مشروعه في قراءة الهامش الاجتماعي والثقافي، من بينها: التحفة الزكية في سياحتي مصر والأزبكية (2024)، لله يا محسنين (2025)، الفاشوش في حكم قراقوش (2025)، القاهرة المملوكية في بابات ابن دانيال (2025)، ومن التاجر إلى الساحر تحولات صورة اليهودي في سيرة الظاهر بيبرس (2026). كما صدر له كتاب "صلاح الدين الأيوبي من الحاكم المستتر إلى السلطان الظاهر، دار كتوبيا، القاهرة، 2026.

حائز على عدد من الجوائز العلمية، من بينها: الوصول إلى القائمة القصيرة لجائزة سرد الذهب (2025)، والوصول إلى القائمة الطويلة لجائزة الشيخ زايد للكتاب (2025)، وجائزة جامعة جنوب الوادي لأفضل مؤلف علمي (2024/ 2025)، وجائزة الإبداع (الألكسو)، وجائزة ابن بطوطة الدولية في أدب الرحلات، إلى جانب عدد من جوائز وزارة الثقافة المصرية في تحقيق التراث، وجائزة كتاب الجمهورية.

