الشهادات المتاحة في بنك القاهرة وأسعار العائد

يبحث العديد من عملاء بنك القاهرة عن تفاصيل الشهادات ذات العائد الثابت الموجودة حاليا.

وأوضح مسئولو بنك القاهرة أن الشهادات الحالية تشمل ما يلي:

شهادة Primo Plus ثلاث سنوات ذات العائد الشهري الثابت المدة 3 سنوات قابلة للتجديد.

العملة الجنية المصري.

لحد الأدنى للشراء 100.000 جنيه مصري.

الفئات 1.000 جنيه مصري ومضاعفتها (أعلى من قيمة الحد الأدنى لشراء الشهادة) وبدون حد أقصى للشراء.

نوع العائد ثابت طول فترة سريان الشهادة

​دورية صرف العائد شهري

​سعر العائد 15.50%

تاريخ بدء حساب العائد من يوم العمل التالي من تاريخ الشراء

​من له حق الشراء الأشخاص الطبيعيين فقط

​الحد الأدنى للاسترداد في الشهادات الإدخارية ستة أشهر من تاريخ إنشاء الشهادة

القواعد المنظمة للاسترداد قبل تاريخ الاستحقاق​ "بعد ستة أشهر وحتى سنة 10.75%

خلال السنة الثانية 10.50%

خلال السنة الثالثة​ 10.25%​ "

المزايا الأخرى إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة بنسبة تصل الى 95% من القيمة الاسمية على ألا يقل سعر العائد عن 2% فوق سعر العائد المعلن وقت منح التسهيل الائتماني​.

شهادة Primo Affluent ثلاث سنوات ذات العائد الشهري الثابت

"فئات الإصدار والعملة" "

1.000 جنيه مصري ومضاعفتها (أعلى من قيمة الحد الأدنى لشراء الشهادة) وبدون حد أقصى للشراء.

سعر العائد 16%

مدة الشهادة 3 سنوات قابلة للتجديد

​تاريخ بدء احتساب العائد من يوم العمل التالي من تاريخ الشراء

الحد الأدنى للاسترداد ستة أشهر من تاريخ إنشاء الشهادة

​من له حق الشراء الأشخاص الطبيعيين فقط

​​المزايا الأخرى إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة بنسبة تصل الى 95% من القيمة الاسمية على ألا يقل سعر العائد عن 2% فوق سعر العائد المعلن وقت منح التسهيل الائتماني

الحد الأدنى للشراء ​ 1000,000 جنيه مصري​

شهادة البريمو بالجنية المصرى ذات العائد المتغير (شهري لمدة 3 سنوات)

شهادة البريمو الثلاثية ذات العائد المتغير الشهرى

المدة:3 سنوات والشهادة قابلة للتجديد

الفئة والحد الأدنى للشراء:1,000جنية ومضاعفتها / بدون حد اقصى

العائد: 19%

دورية صرف العائد: شهرى

تاريخ بدء حساب العائد:من يوم العمل التالي لتاريخ الشراء

القواعد المنظمة للاسترداد قبل تاريخ الاستحقاق:

يتم خصم نسبة من سعر العائد المطبق على الشهادة كما يلي:

فترة الاسترداد

بعد ستة أشهر وحتى سنة

نسبة الخصم:10.00%

خلال السنة الثانية

نسبة الخصم:

9.75%

خلال الثالثة

نسبة الخصم:

9.50 %

إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة بنسبة 95% من القيمة الإسمية علي ألا يقل سعر العائد عن 2% فوق سعر العائد المعلن وقت منح القرض..

