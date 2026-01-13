بسبب رسالة غرامية، إحالة أب متهم بتهشيم رأس طفلته بأكتوبر للمحاكمة

18 حجم الخط

أمرت نيابة اكتوبر بإحالة موظف للمحاكمة الجنائية، بتهمة التعدي على ابنته الطفلة بالضرب المبرح بسبب رسالة غرامية، مما أسفر عن إصابتها بكسر في الجمجمة وارتجاج بالمخ، بدائرة قسم شرطة أكتوبر.

وخلال التحقيقات، أدلى المتهم باعترافات صادمة معترفا بارتكابه الجريمة، مشيرا إلى أن ابنته البالغة من العمر 8 سنوات أرسلت رسالة لزميلها في المدرسة قائلة فيها: "بحبك"، ما أثار غضبه وانهال عليها بالضرب بالحزام وأثناء تعديه عليه أصابت "توكة الحزام" رأسها وأثناء فرار الطفلة من أمامه اصطدمت رأسها مرة أخرى في باب الغرفة فسقطت على الأرض مصابة بجرح في الرأس فاقدة وعيها.

القبض على المتهم بالجيزة

كان اللواء محمد مجدي أبو شميلة مساعد الوزير لأمن الجيزة قد تلقى إخطارا من اللواء هاني شعراوي نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، يفيد فيه بإصابة طفلة بعد تعدي والدها عليها بدائرة القسم.

وعلى الفور أمر العميد أحمد نجم رئيس قطاع أكتوبر، المقدم محمد أشرف رئيس مباحث أكتوبر ثالث والقوة المرافقة له بالتوجه سريعا إلى مكان الواقعة، وتم نقل المصابة إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالته الي النيابة العامة التي تولت التحقيق، وطالبت النيابة الاستعلام عن الحالة الصحية للمصابة تمهيدا لسماع أقوالها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.