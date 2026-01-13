طهران: الاحتجاجات السلمية تعرضت لهجمات إرهابية بدعم من ترامب ونتنياهو

18 حجم الخط

قالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، فاطمة مهاجراني: إن الاحتجاجات السلمية في البلاد تعرضت لهجمات إرهابية.

مهاجراني: الإرهابيون يتلقون دعما من الرئيس الأمريكي ورئيس وزراء الكيان الصهيوني

واعتبرت مهاجراني أن "الإرهابيين يتلقون دعما واضحا من الرئيس الأمريكي ورئيس وزراء الكيان الصهيوني".

وأوضحت مهاجراني أن الولايات المتحدة وإسرائيل كشفتا عن نيتهما السيئة من خلال دعمهما ما وصفته بـ "الحرب الإرهابية" في الشارع الإيراني، مؤكدة أن مطالب المحتجين المحقة قد تمت مصادرتها.

إيران: نحن مسئولون عن حماية المجتمع

وأضافت المتحدثة: "نحن مسئولون عن حماية المجتمع، وسنغتنم الفرصة لإنعاش الحوار وبناء بيئة آمنة للمواطنين".

وكانت الاحتجاجات بدأت في إيران أواخر ديسمبر عام 2025 بسبب انخفاض قيمة العملة المحلية، الريال الإيراني، وتركزت الاحتجاجات بشكل أساسي على التقلبات الحادة في سعر الصرف وتأثيرها على أسعار الجملة والتجزئة، وانتشرت مقاطع فيديو للمتظاهرين في طهران ومدن أخرى على مواقع التواصل الاجتماعي.

الاحتجاجات تحولت إلى اشتباكات مع الشرطة

وفي عدة مدن إيرانية، تحولت الاحتجاجات إلى اشتباكات مع الشرطة، وترافقت مع هتافات مناهضة للنظام السياسي الحالي، وتحدثت الأنباء عن وقوع إصابات وقتلى في صفوف قوات الأمن والمتظاهرين على حد سواء.

وردا على ذلك خرجت أمس الاثنين مسيرات مليونية في مختلف مدن إيران رفضا للاحتجاجات المناوئة للنظام.

