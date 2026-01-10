تراجع التضخم السنوي في ديسمبر الماضي 10.3%.. انخفاض أسعار الفاكهة والخضراوات والألبان واللحوم.. وارتفاع الكهرباء والغاز والوقود والنقل والمواصلات

18 حجم الخط

معدل التضخم خلال ديسمبر، في مؤشر إيجابي يعكس هدوءا نسبيا في حركة الأسواق، كشف أحدث بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين خلال شهر ديسمبر 2025.

الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين خلال ديسمبر

وسجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (264.2) نقطة لشهر ديسمبر 2025، مسجلا بذلك تضخما سنويا قدره (10.3%) لشهر ديسمبر 2025 مقابل (23.4%) لنفس الشهر من العام السابق.

أسباب تراجع التضخم

وترجع أهم أسباب تراجع معدل التضخم خلال ديسمبر إلى انخفاض أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (-1.1%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (-1.2%).

كما انخفضت أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (-1.0%)، مجموعة الخضراوات بنسبة (-2.0%)، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (-0.1%).

وأيضا انخفضت أسعار مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (-0.5%)، مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (-0.4%).

ارتفاع أسعار الحبوب والمياه المعدنية والملابس خلال ديسمبر

وارتفعت أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (0.1%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (0.3%)، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (0.1%)، مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (0.1%)، مجموعة الدخان بنسبة (0.2%)، مجموعة الأقمشة بنسبة (1.6%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (0.4%).

كما ارتفعت أسعار مجموعة الأحذية بنسبة (1.6%)، مجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة (0.5%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (1.6%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (0.6%)، مجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة (1.0%).

وارتفعت أسعار مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (1.0%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (0.4%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (0.1%)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (0.4%)، مجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة (0.1%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (1.5%)، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (0.9%)، مجموعة العناية الشخصية بنسبة (0.9%).

معدل التضخم الشهري

سجل معدل التضخم الشهري لإجمالي الجمهورية ارتفاعا قدره (0.1%) لشهر ديسمبر 2025.

أولًا: التغيــر الشهــري (شهــر ديسمبر 2025 مقارنة بشهـر نوفمبر 2025):

- سجل قسم الطعام والمشروبات انخفاضًا قدره (-0.8%) وتأتى التغييرات نتيجة للآتي:

ارتفاع أسعار الحبوب والزيوت والبن والشاى على أساس شهرى.

شهدت بعض السلع الغذائية الأخرى ارتفاعا خلال شهــر ديسمبر 2025 مقارنة بشهـر نوفمبر 2025 وذلك على أساس شهرى:

1- ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (0.1%)

2- ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (0.3%)

3- ارتفاع أسعار مجموعة منتجات غذائية أخرى بنسبة (0.3%)

4- ارتفاع أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (0.1%)

5- ارتفاع أسعار مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (0.1%)

6- سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعًا قدره (0.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الدخان بنسبة (0.2%)

انخفاض أسعار اللحوم والدواجن والألبان على أساس شهرى

شهدت بعض السلع الغذائية الأخرى تراجعا خلال شهــر ديسمبر 2025 مقارنة بشهـر نوفمبر 2025 وذلك على أساس شهرى:

1- انخفاض أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (-1.1%)

2- انخفاض أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (-1.2%)

3- انخفاض أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (-1.0%)

4- انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (-2.0%)

5- انخفاض أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (-0.1%)

معدل تغير الأسعار فى باقى الأسعار والخدمات على أساس شهري

- سجل قسم الملابس والأحذية ارتفاعًا قدره (0.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأقمشة بنسبة (1.6%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (0.4%)، مجموعة الأحذية بنسبة (1.6%).

- سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعًا قدره (1.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (1.9%)، مجموعة صيانة واصلاح المسكن بنسبة (0.5%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (1.6%).

- سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعًا قدره (0.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأثاث والتجهيزات والسجاد وأغطية الأرضيات الأخرى بنسبة (0.5%).

كما ارتفعت أسعار مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (0.6%)، مجموعة الأدوات الزجاجية وادوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة (1.0%).

- سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعًا قدره (0.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (1.0%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (1.8%).

- سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعًا قدره (0.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (0.4%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (0.1%).

- سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعًا قدره (0.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأصناف والمعدات الترفيهية الأخرى ومتعلقاتها بنسبة (1.7%).

وارتفعت أسعار مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (0.4%)، مجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة (0.1%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (1.5%).

هذا بالرغم من إنخفاض أسعار مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (-0.4%).

- سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعًا قدره (0.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (0.9%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (1.7%).

- سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعًا قدره (0.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (0.9%)، مجموعة امتعة شخصية بنسبة (2.5%).



ثانيًا: التغير السنوي (شهر ديسمبر 2025 مقارنة بشهر ديسمبر 2024):

سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعًا قدره (0.9%) وتأتى التغييرات نتيجة للآتي:

شهدت بعض السلع الغذائية الأخرى ارتفاعا خلال شهــر ديسمبر 2025 مقارنة بشهـر ديسمبر 2024 وذلك على أساس سنوى كالتالى:

1- ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (4.1%)

2- ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (4.3%)

3- ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (2.8%)

4- ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (22.6%)

5- ارتفاع أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (1.0%)

6- ارتفاع أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (3.2%)

7 - ارتفاع أسعار مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (9.4%)

8- سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعًا قدره (18.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المشروبات الكحولية بنسبة (20.1%)، مجموعة الدخان بنسبة (18.2%)

انخفاض بعض أسعار سلع غذائية فى شهر ديسمبر 2025 مقارنة بشهر ديسمبر 2024

1- انخفاض أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (-4.1%)

2- انخفاض أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (-0.1%)

3- انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (-4.8%).

معدل تغير الأسعار فى باقى السلع والخدمات

- سجل قسم الملابس والأحذية ارتفاعًا قدره (14.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأقمشة بنسبة (12.3%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (14.6%)، مجموعة الأحذية بنسبة (10.9%).

- سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعًا قدره (22.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة (15.6%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (2.6%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (18.5%).

- سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعًا قدره (9.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (12.0%)، مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (6.6%)، مجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة (9.2%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (10.7%).

- سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعًا قدره (23.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة (28.9%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (12.6%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (21.0%).

- سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعًا قدره (21.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (8.6%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (27.1%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (20.7%).

- سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعًا قدره (0.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات البريد بنسبة (22.4%)، مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (6.3%).

سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعًا قدره (13.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (2.2%)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (19.0%)، مجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة (13.5%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (13.9%).

- سجل قسم التعليم ارتفاعًا قدره (10.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة (12.5%)، مجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة (4.3%)، مجموعة التعليم بعد الثانوي والفني بنسبة (4.3%)، مجموعة التعليم العالي بنسبة (12.2%)، مجموعة التعليم غير محدد المستوى بنسبة (26.5%).

- سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعًا قدره (13.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (12.9%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (21.7%).

- سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعًا قدره (12.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (13.0%)، مجموعة أمتعة شخصية بنسبة (27.2%).

ما مؤشر التضخم؟

التضخم هو ارتفاع مستمر ومؤثر في المستوى العام للأسعار، وبالتالي فإن الزيادة المؤقتة لا تعتبر تضخمًا، كما أن التضخم يعمل على تقليل القوة الشرائية للأفراد كمية السلع والخدمات التي يمكن شرائها في حدود الدخل.

ونتيجة لارتفاع الأسعار فيؤثر ذلك على قدرة قطاع كبير من المواطنين على تلبية النفقات اليومية مثل النقل والطعام والملابس ونتيجة لذلك، يقوم العديد من المواطنين بتعديل سلوكهم للتكيف مع هذا الواقع الجديد بما في ذلك تعديل عادات الإنفاق وغير ذلك.

