فريق بحث لكشف ملابسات اتهام نادي الصيد بتسمم القطط في الدقي

تحقق الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، في البلاغ المقدم من طبيبة أمراض نساء، ضد أعضاء مجلس إدارة نادي الصيد بمنطقة الدقي، بوضع مأكولات للقطط بها مواد ضارة ما أدى إلى نفوقها.

وذلك من خلال فريق يق بحث يعمل علي جمع التحريات والمعلومات وتفريغ كاميرات المراقبة وأخذ عينة من الطعام المقدم للقطط، للتأكد من صحة البلاغ واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

والبداية كان بلاغ تقدم فيه طبيبه لقوات أمن الجيزة تتهم فيه أعضاء مجلس إدارة نادي الصيد بوضع مأكولات للقطط بها مواد ضارة ما أدى إلى نفوقها في محضر رسمي حررته بقسم شرطة الدقي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

حائز الحيوانات الخطرة

ونصت المادة (6) من مشروع القانون على أن يلتزم حائز الحيوانات الخطرة بإخطار السلطة المختصة فورًا في أي من الأحوال الآتية:

1- إصابة الحيوان الخطر بأحد الأمراض المعدية أو الوبائية أو اشتباه إصابته بها.

2- إصابة شخص أو وفاته نتيجة التعرض إلى اعتداء من الحيوان الخطر.

3 – نفوق الحيوان الخطر أو هروبه.

4- الرغبة في نقل حيازة الحيوان الخطر أو التخلي عنه أو عدم القدرة على إيوائه ورعايته.

الحيوانات الخطرة، كما نصت المادة (7) على أنه في حالة ولادة الحيوانات الخطرة، يلتزم الحائز بإخطار السلطة المختصة إلكترونيًا أو ورقيا، وذلك خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ الولادة.

وتُصدر السلطة المختصة لكل حيوان خطر يولد شهادة تتضمن البيانات الخاصة به، وتسلمها للحائز متى توافرت شروط الحيازة المحددة باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتعتبر هذه الشهادة بمثابة ترخيص بالحيازة.

ونصت المادة (8) علي:

يتعين على كل من يجد أى من الحيوانات الخطرة متروكًا أو ضالًا، وعلى كل من يعلم بوجود حيوان غير مرخص بحيازته لدى أي حائز، إبلاغ السلطة المختصة.

