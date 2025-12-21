الأحد 21 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

فريق بحث لكشف ملابسات اتهام نادي الصيد بتسمم القطط في الدقي

فريق بحث لكشف واقعة
فريق بحث لكشف واقعة اتهام نادي الصيد بتسمم القطط،فيتو
18 حجم الخط

تحقق الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، في البلاغ المقدم من طبيبة أمراض نساء، ضد  أعضاء مجلس إدارة نادي الصيد بمنطقة الدقي، بوضع مأكولات للقطط بها مواد ضارة ما أدى إلى نفوقها.

 

وذلك من خلال فريق يق بحث يعمل علي جمع التحريات والمعلومات وتفريغ كاميرات المراقبة وأخذ عينة من الطعام المقدم للقطط، للتأكد من صحة البلاغ واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

والبداية كان بلاغ تقدم فيه طبيبه لقوات أمن الجيزة  تتهم فيه أعضاء مجلس إدارة نادي الصيد بوضع مأكولات للقطط بها مواد ضارة ما أدى إلى نفوقها في محضر رسمي حررته بقسم شرطة الدقي.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

حائز الحيوانات الخطرة

 

ونصت المادة (6) من مشروع القانون على أن يلتزم حائز الحيوانات الخطرة  بإخطار السلطة المختصة فورًا في أي من الأحوال الآتية:

1- إصابة الحيوان الخطر بأحد الأمراض المعدية أو الوبائية أو اشتباه إصابته بها.
2- إصابة شخص أو وفاته نتيجة التعرض إلى اعتداء من الحيوان الخطر.
3 – نفوق الحيوان الخطر أو هروبه.
4- الرغبة في نقل حيازة الحيوان الخطر أو التخلي عنه أو عدم القدرة على إيوائه ورعايته.

الحيوانات الخطرة، كما نصت المادة (7) على أنه في حالة ولادة الحيوانات الخطرة، يلتزم الحائز بإخطار السلطة المختصة إلكترونيًا أو ورقيا، وذلك خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ الولادة.
وتُصدر السلطة المختصة لكل حيوان خطر يولد شهادة تتضمن البيانات الخاصة به، وتسلمها للحائز متى توافرت شروط الحيازة المحددة باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتعتبر هذه الشهادة بمثابة ترخيص بالحيازة.

ونصت المادة (8) علي:

يتعين على كل من يجد أى من الحيوانات الخطرة متروكًا أو ضالًا، وعلى كل من يعلم بوجود حيوان غير مرخص بحيازته لدى أي حائز، إبلاغ السلطة المختصة.

txt

مدبولي: حوادث التحرش والاعتداءات الجنسية بالمدارس فردية ولم تصل لمستوى الظاهرة

txt

حوادث الأربعاء بالمنيا، انقلاب سيارة وإصابة شخص بمطاي وتصادم مروع بسمالوط

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بمديرية امن الجيزة إدارة نادي الصيد الدقي

الأكثر قراءة

الدفاع المدني يرفع ركام شقة منهارة وإصابة طالب في العجوزة

آرسنال ينتزع فوزًا صعبًا من إيفرتون بهدف ويستعيد صدارة الدوري الإنجليزي

أمطار خفيفة على هذه المناطق، الأرصاد تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم

ساكا يقود هجوم أرسنال أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي

وزير البترول: الغاز الإسرائيلي أرخص من "سفن التغييز" والصفقة تجارية بحتة

الافتتاح تحول لمأساة، تفاصيل محاولة انتحار مروعة أمام مطعم ناصر البرنس بالشيخ زايد

شهود العيان يكشفون ملابسات إشعال شقيق ناصر البرنس النيران في نفسه

نتيجة الحلقة الـ12 من «دولة التلاوة»، أحمد علي يتصدر وسط منافسة كبيرة

خدمات

المزيد

الدينار الأردني يتجاوز 67 جنيها في البنك المركزي اليوم

تعرف على سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنك المركزي صباح اليوم

استقرار سعر السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة

سعر الريال القطري أمام الجنيه في مصر اليوم الجمعة 19-12-2025

المزيد

انفوجراف

جوائز ضخمة للمنتخبات المشاركة بأمم أفريقيا 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم ارتداء الملابس البيضاء في المنام وعلاقته بالتوبة من الذنوب

نتيجة الحلقة الـ12 من «دولة التلاوة»، أحمد علي يتصدر وسط منافسة كبيرة

12 دعاء يمكنك ترديدها في أول ليلة من رجب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads