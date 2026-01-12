أخبار الرياضة اليوم: منتخب مصر يواجه إسبانيا وديا في مارس المقبل.. ريال مدريد يعلن رسميا إقالة تشابي ألونسو.. والخطيب يتسلم تقرير الصفقات الشتوية من عبد الحفيظ

18 حجم الخط

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم رسميًا إقامة مباراة ودية بين منتخب إسبانيا ونظيره منتخب مصر خلال الأجندة الدولية للفيفا في شهر مارس المقبل، ضمن استعدادات المنتخبين للمشاركة في بطولة كأس العالم 2026 في أمريكا وكندا والمكسيك.

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، إقالة تشابي ألونسو المدير الفني رسميا من تدريب الفريق، بعد خسارته السوبر الإسباني بالخسارة أمام برشلونة في المباراة النهائية التي أقيمت بجدة.

قال مصدر داخل النادي الأهلي: إن سيد عبد الحفيظ عضو مجلس إدارة الأهلي يقدم تقريرا شاملا عن ميركاتو الأهلي الشتوي إلى محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي المشرف العام على الكرة الموجود حاليا في فرنسا للعلاج والخضوع لبعض الفحوصات الطبية.

أكد الكابتن وليد صلاح الدين مدير الكرة بالنادي الأهلي أن أليو ديانج لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي سوف يصل إلي القاهرة يوم 15 يناير الجاري للانتظام في تدريبات الفريق.

حقق فريق الهلال فوزًا مثيرًا أمام نظيره النصر بنتيجة 3-1 في اللقاء الذي أقيم بينهما، اليوم الإثنين، في ديربي الرياض ضمن افتتاح الجولة الخامسة عشرة من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، على ملعب "المملكة أرينا".

واصل منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن، المدير الفني، تدريباته استعدادًا لمواجهة منتخب السنغال، المقررة إقامتها في السابعة مساء الأربعاء المقبل- بتوقيت القاهرة-، ضمن مباريات الدور قبل النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٥ المقامة بالمغرب.

حرص العاملون بفندق إقامة منتخب مصر بأغادير علي تنظيم ممر شرفي للمنتخب قبل التوجه إلى طنجة، استعدادا لمواجهة منتخب السنغال في السابعة مساء الأربعاء المقبل في الدور قبل النهائي لكأس الأمم الأفريقية.

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، مساء اليوم الإثنين، عن هوية خليفة تشابي ألونسو في تدريب الميرنجي، خلال الفترة المقبلة.

وكان ريال مدريد أعلن عن رحيل تشابي ألونسو عن تدريب الفريق بالاتفاق بالتراضي، بعد الهزيمة أمام برشلونة الإسباني 3-2 في نهائي كأس السوبر الإسباني، والذي أقيم أمس الأحد، في ملعب الإنماء بجدة.

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن إقامة مباراتين وديتين لـ منتخب مصر الأول، خلال فترة الأجندة الدولية لشهر مارس المقبل، وذلك في إطار حرص الاتحاد المصري، برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، على توفير برنامج إعداد جاد وقوي استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العالم 2026.

انتظم محمد علي بن رمضان لاعب النادي الأهلي في تدريبات الفريق الجماعية اليوم الاثنين بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها عقب وداع منتخب تونس لبطولة أمم أفريقيا.

