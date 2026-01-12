مستشار الرئيس للصحة يكشف خطورة أدوية احتقان الأنف على البروستاتا (فيديو)

الإثنين 12 يناير 2026
علق الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس للشئون الصحية على موجة الطقس وانتشار الرمال والأتربة فى الجو، قائلا: "الأتربة تتسبب فى تهييج الأنسجة المخاطية وتصيب المواطن بضيق التنفس".


ونصح فى مداخلة هاتفية مع الكاتب الصحفي سيد على مقدم برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أصحاب الأمراض المزمنة، أو مرضى الحساسية، والسدة الهوائية، بعدم الخروج من المنزل، إلا للضرورة القصوى أو ارتداء الكمامة أو منديل مبلل على الأنف والفم.

 


وقال إنه يجب منع الجهاز التنفسي من التعرض للاتربة، موضحا أن الإنفلونزا بطبيعتها تستغرق أسبوع تبدأ باحتقان فى الحلق، والأنف ورشح وعطس وقد يكون معها ارتفاع فى درجة الحرارة.


وأضاف: " يجب على مصابي البرد بتناول المشروبات الساخنة وارتداء الكمامة، أو استشارة الطبيب المتخصص فى حالة إصابته بالسعال، والمخاط".


وحذر من تناول أدوية الحد من احتقان الأنف، لأنها تؤدي لاحتقان البروستاتا خاصة كبار السن، ولذلك لا يجب على المريض تناول أي أدوية بدون وصفة طبية.
 

وحذرت وزارة الصحة المواطنين، خاصة كبار السن والأطفال ومرضى الربو والحساسية، من التعرض المباشر للأتربة، لما قد تسببه من تهيج في الشعب الهوائية، والتهاب العينين، وصعوبة التنفس.

أكدت وزارة الصحة ضرورة ارتداء الكمامات عند الخروج، وغلق النوافذ بإحكام.
 

كما شددت على أهمية التوجه لأقرب مستشفى في حال الشعور بضيق شديد في التنفس أو نوبات ربو حادة.

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من استمرار تدهور الرؤية الأفقية على مناطق من ( القاهرة الكبرى-السواحل الشمالية- الوجه البحرى - مدن القناه-وسيناء-وشمال الصعيد) نتيجة  نشاط الرياح المثير للرمال والأتربة والأتربة المنقولة من مناطق من الصحراء الغربية،حيث تنخفض الرؤية الأفقية على بعض المناطق إلى أقل من 500 متر.

الجريدة الرسمية