تصعيد أوروبي جديد ضد إيران، ألمانيا تدعو لتصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الاثنين، أن الوضع الراهن في إيران أدى إلى تأجيج النقاش داخل الاتحاد الأوروبي حول إمكانية تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية.

ألمانيا تدعو لإدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية

ومن جانبها قالت الحكومة الألمانية في بيان صادر عنها اليوم الاثنين، إن ألمانيا تعمل جاهدة للتوصل إلى توافق في الآراء بشأن هذا الإجراء.

وأضافت الحكومة الألمانية في بيانها: "نحن نؤيد إدراج الحرس الثوري تحت نظام عقوبات مكافحة الإرهاب التابع للاتحاد الأوروبي".

وفي السياق ذاته أشارت المفوضية الأوروبية إلى أن إدراج الحرس الثوري على قائمة الإرهاب سيكون خطوة رمزية في المقام الأول.

تصعيد أوروبي ضد إيران

وذكر أن السبب هو أن الحرس الثوري يخضع بالفعل لعقوبات من الاتحاد الأوروبي لأسباب منها منع انتشار أسلحة الدمار الشامل.

وأوضحت المفوضية الأوروبية في بيانها المتحدث أنه بناءً على ذلك، تسري منذ فترة طويلة قرارات تقضي بتجميد جميع أصول الحرس الموجودة في الاتحاد الأوروبي وحظر توفير أي موارد اقتصادية له.

ويناقش الاتحاد الأوروبي هذا التصنيف المحتمل منذ سنوات، إلا أن العديد من الدول الأعضاء كانت لديها تحفظات حتى وقت قريب، وبما أن مثل هذا القرار يتطلب الإجماع، فقد تعذر اتخاذه في السابق.

