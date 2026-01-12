الإثنين 12 يناير 2026
أخبار مصر

معهد الأورام يعلن إنجاز 97.95% من الشكاوى الإلكترونية بمجلس الوزراء

المعهد القومي للأورام
المعهد القومي للأورام
أعلن المعهد القومي للأورام بجامعة القاهرة عن تحقيق نسبة إنجاز 97.95% في منظومة الشكاوى الإلكترونية التابعة لـ مجلس الوزراء.

وكشف المعهد عن تعامله مع 440 شكوى بالفحص والرد متجاوزًا معدل الانجاز المستهدف البالغ 95,23٪؜.

وأكد الدكتور محمد عبد المعطي، عنيد المعهد القومي للأورام أن النتائج التي تم تحقيقيها تعكس التزام المعهد بتوجهات الدولة فى تعزيز منظومة الشكاوى الحكومية وتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة في المعهد.

ولفت عبد المعطي إلى أن وكلاء المعهد ومدير عام مستشفيات المعهد ونواب المدير ومديري المستشفيات وادارة العلاقات العامة بالمعهد وادارات المعهد المختلفة يبذلون جهودا حثيثة من أجل تطوير الخدمات الاكاديمية والطبية والادارية، متعهدا بالعمل علي تحسين الأداء في المعهد بصفة مستمرة من أجل خدمة المرضي في عموم البلاد علي أفضل وجه ممكن.  

وأوضحت المؤشرات، أن إجمالي عدد الشكاوى الواردة للمعهد بلغ 440 شكوى طبية وإدارية، منها 406 شكوى فردية، و34 شكوى جماعية، حيث تم الانتهاء من فحص وتنفيذ 425 شكوى، بالاضافة الي تنفيذ 24 شكوي اضافية واردة من فترة سابقة.

 إنجاز 97.34% من الشكاوى الحكومية بجامعة القاهرة

وحققت جامعة القاهرة نتائج متميزة في التعامل مع منظومة الشكاوى خلال عام 2025، بما يعكس كفاءة الأداء المؤسسي وحرص الجامعة على الاستجابة السريعة لمطالب وشكاوى منتسبيها، في إطار تعزيز مبادئ الشفافية وتحسين جودة الخدمات.

وأظهرت مؤشرات الأداء أن مؤشر إنجاز الشكاوى بالجامعة بلغ 97.34%، متجاوزًا معدل الإنجاز المخطط البالغ 95.24%، وهو ما يعكس نجاح آليات المتابعة والتعامل الفعّال مع الشكاوى المقدمة.

وبلغ إجمالي عدد الشكاوى التي تلقتها الجامعة خلال الفترة 2815 شكوى، تنوعت بين 2403 شكاوى فردية و412 شكوى جماعية. وتمكنت الجامعة من تنفيذ وإنهاء 2691 شكوى خلال الفترة، إلى جانب 122 شكوى واردة من فترات سابقة جرى الانتهاء منها، بما يعزز كفاءة التعامل التراكمي مع الملفات المفتوحة.

كما أوضحت البيانات أن عدد الشكاوى المنفذة بلغ 2813 شكوى، في حين لا تزال 75 شكوى قيد الإجراء، بما يؤكد قرب الانتهاء من الغالبية العظمى من الشكاوى الواردة.

وسجلت جامعة القاهرة معدل إنجاز للشكاوى بلغ 95.60%، مع متوسط زمن رد على الشكوى قدره 27 يومًا، وهو معدل يعكس تحسنًا ملحوظًا في سرعة الاستجابة وجودة المتابعة.

الجريدة الرسمية