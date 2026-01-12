نائبة وزير الاتصالات في الدورة التدريبية لأعضاء النيابة الإدارية تشيد بالدور المحوري للذكاء الاصطناعي

18 حجم الخط

أكدت المهندسة غادة لبيب - نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، أن التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي يضطلعان بدور محوري في إثراء المجتمع بكل ما هو جديد ومستحدث في مجال الأمن السيبراني.

دورة النيابة الإدارية التدريبية لأعضائها

جاء ذلك خلال كلمتها في الدورة التدريبية التى تنظمها النيابة الإدارية.

ورحبت خلال كلمتها باللواء هشام الركايبي، وبالمستشار الدكتور أيمن نبيل مدير مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية وأرسلت خالص التحية والتقدير للمستشار محمد الشناوي - رئيس هيئة النيابة الإدارية.

