الإثنين 12 يناير 2026
محافظات

سقوط أمطار متوسطة على الإسكندرية تزامنا مع نوة الفيضة الكبرى (صور)

سقوط أمطار متوسطة
سقوط أمطار متوسطة على الإسكندرية تزامنا مع نوة الفيضة الكبرى
 شهدت محافظة الإسكندرية اليوم الاثنين، هطول أمطار متوسطة على مناطق شرق المحافظة مع هبوب رياح شديدة وانخفاض بدرجة الحرارة، وذلك تزامنا مع نوة الفيضة الكبرى وسط تحذيرات من قبل هيئة الأرصاد الجوية.

وأعلنت هيئة الصرف الصحي بالمحافظة رفع حالة الطوارئ والاستعدادات القصوى والدفع بكافة سيارات الصرف فى الشوارع والميادين العامة تحسبا لسقوط الأمطار خلال الساعات القادمة.

 

وكان هيئة الأرصاد الجوية حذرت من نشاط الرياح على كافة الأنحاء، حيث تتراوح سرعتها بين 40 إلى 55 كم/س وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.

 وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية،حالة الطقس اليوم الإثنين ويسود طقس مائل للدفء نهارا على شمال البلاد وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، شديد البرودة في الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء مع فرص تكون الصقيع على المزروعات فى شمال الصعيد وسيناء والصحراء الغربية.

 

حالة الطقس فى القاهرة

 ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية الغربية، وعلى جنوب الصعيد.

 كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

درجة الحرارة العظمى:  19.

درجة الحرارة الصغرى: 11.

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 17.

درجة الحرارة الصغرى: 10.

