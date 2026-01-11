فريق عمل «كيما اليوم» في ندوة المسرح العربي: نعرض صورة تشع الحب والأمل

18 حجم الخط

قالت مؤلفة ومخرجة العرض التونسي "كيما اليوم" ليلى طوبال، إننا نهتم بكيفية أن نجعل من الواقع بكل أوجاعه وألامه فنا مسرحيا بطريقة مختلفة، والعرض نقدم من خلاله صورة بشكل خيالي تشع الحب والأمل، وحقيقة الإنسانية السمحة الطيبة التى تأسست على المودة والمحبة والإخلاص، فالفعل المسرحى هو فعل مقاومة.

عرض كيما اليوم

وعن العرض قالت طوبال، هو عرض يقول لا لكل ما هو يمثل ظلما للإنسان، وأنه يجب أن يدافع الإنسان عن أحلامه وطموحاته، وعن فكرة التجريب، أشارت إلى أن كل عمل مسرحى فيه تجربة جديدة، لذا فهو تجريبي بالنسبة لها، والوضع العالمى تغير الآن والثقافة نفسها تغيرت، لذا فإن علاقتنا بالمسرح تغيرت أيضا، فكل تجربة وكل مخرج له تجربة تعد تجريبية.

كما تحدث فريق العمل الحاضر فى الندوة، الفنانة أصالة النجار والفنان أمان الله التوكابري، خلال الندوة الرابعة من فعاليات مهرجان المسرح العربي بدورته ال١٦، التى أقيمت صباح اليوم الأحد، وأدارها الكاتب الصحفى يسري حسان، تحدثوا عن دراستهم والأعمال السابقة لهم، وأعربوا عن سعادتهم بالمشاركة فى العرض والتعامل مع مخرجة متفهمة ومتميزة، كما أعربوا عن سعادتهم باختيار العرض ضمن فعاليات المهرجان.

يُذكر أن الدورة السادسة عشرة من مهرجان المسرح العربي تُنظم من قِبل الهيئة العربية للمسرح، بالتعاون مع وزارة الثقافة المصرية، وتستضيفها العاصمة المصرية القاهرة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الفترة من 10 إلى 16 يناير الجاري.

