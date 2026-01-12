صدفة غريبة، نواب 2026 يعقد أولى جلساته في نفس يوم إجراء أول انتخابات برلمانية مصرية

18 حجم الخط

مصادفة غريبة للغاية تشهدها الجلسة الأولى لمجلس النواب 2026، والتي تعقد في 12 يناير وهو نفس التاريخ الذي أجريت فيه انتخابات برلمانية مصرية عام 1924.

ففي مثل هذا اليوم الثاني عشر من يناير قبل أكثر من 100 عام أجريت أول انتخابات برلمانية في مصر، وجرت الانتخابات في أجواء تاريخية بعد ثورة 1919 حيث أصدرت بريطانيا تصريح 28 فبراير الذي يعطي استقلالا نسبيا لمصر، وكذلك صدر دستور 1923، وهو أول دستور يتم تفعيله في تاريخ مصر الحديث، وينص على إقامة حياة نيابية في مصر يشارك فيها الشعب حكم البلاد من خلال مجلس نيابي يختار الشعب أعضاءه، ويقوم الحزب الذي يحظى بأغلبية الأعضاء بتشكيل الحكومة.

وشارك في هذه الانتخابات العديد من الأحزاب السياسية التي كانت موجودة على الساحة وقتها ومنها حزب الوفد والحزب الوطني والأحرار الدستوريين.

وفي 13 يناير 1924 تم الإعلان عن فوز حزب الوفد بأول انتخابات برلمانية في مصر، بعد حصول أعضاؤه على غالبية مقاعد البرلمان وحصل الوفد على الأغلبية من مقاعد مجلس النواب بـ195 مقعدا، بينما نجح عدد قليل من حزب الأحرار الدستوريين برئاسة عبد الخالق ثروت.

وبلغ أعضاء مجلس النواب آنذاك 264 عضو منتخب، بينما بلغ عدد مجلس الشيوخ 147 عضو منهم 28 عضو بنظام التعيين والباقي بالانتخاب، وتم افتتاح البرلمان في 15 مارس 1924، وألقى سعد زغلول خطاب العرش نيابة عن الملك.

وشكل سعد زغلول في 28 أكتوبر 1924 أول وزارة شعبية برئاسته فكان أول مصري من أصول ريفية يتولى هذا المنصب وسميت وزارته بوزارة الشعب.

