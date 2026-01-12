يامال ومبابي يثيران الجدل بعد مباراة الكلاسيكو (فيديو)

18 حجم الخط

الكلاسيكو، تسبب لامين يامال، جناح برشلونة، وداني كارفاخال، لاعب ريال مدريد، في إثارة جدل كبير، عقب نهاية مباراة كلاسيكو الأرض، في نهائي كأس السوبر الإسباني، بالسعودية.

ونشرت صحيفة "آس"، مقطع فيديو للحظة مرور لاعبي ريال مدريد، من الممر الشرفي الذي أقامه لاعبو برشلونة، خلال تسليم الميداليات.

El tenso momento entre Lamine Yamal y Dani Carvajal tras el pasillo al Real Madrid pic.twitter.com/mwrfBDV9Ab January 11, 2026





ويظهر في المقطع مرور لاعبي ريال مدريد، وسط تصفيق لاعبي برشلونة، لكن يامال، أثار الجدل، بعدما تراجع قليلا للخلف، ولم يصفق للاعبي الملكي، حيث كان يتناول المياه.

وكان كارفاخال آخر لاعبي الريال مرورا، لكنه عاد مرة أخرى للحديث مع يامال، وبعدما صافحه همس في أذنه ببعض الكلمات.



ووصفت الصحيفة ذلك الموقف بأنه كان "لحظة توتر" بين يامال وكارفاخال.

يذكر أن كلاسيكو الليجا، شهد توترا كبيرا بسبب تصريحات يامال قبل المباراة، والتي رأى ريال مدريد أنها تقليل من الفريق، ووقعت مناوشات بين لامين وبعض لاعبي الميرينجي، وأبرزهم كارفاخال.

وانهالت التعليقات الغاضبة على الفيديو، وسط انتقادات لموقف يامال، الذي رفض التصفيق للاعبي ريال مدريد.

كما شهدت مراسم توزيع الجوائز واقعة أخرى حيث رفض لاعبو الريال إقامة ممر شرفي للبارسا، حيث أبعد كيليان مبابي زملائه بعيدا عن منصة التتويج، رافضا إقامة الممر.

وحصد برشلونة، لقب كأس السوبر الإسباني، بعد الفوز على ريال مدريد، بنتيجة 3-2، في المباراة النهائية التي أقيمت أمس، بالسعودية.

أهداف مباراة برشلونة وريال مدريد في نهائي السوبر



افتتح رافينيا التسجيل لبرشلونة بالدقيقة 36 من تصويبة مميزة بقدمه اليسرى، قبل أن يدرك ريال مدريد التعادل في الدقيقة الثانية من الوقت الضائع للشوط الأول بعد مهارة رائعة من النجم البرازيلي، فينيسيوس جونيور، وعاد فريق برشلونة للتقدم عن طريق ليفاندوفسكي في الدقيقة الثالثة من الوقت الضائع للشوط الأول، وفي الدقيقة الخامسة من الوقت الضائع للشوط الأول عاد ريال مدريد وسجل هدف التعادل عن طريق جونزالو جارسيا، لينتهي الشوط الأول المثير بالتعادل 2-2.



وفي الشوط الثاني عاد رافينيا وسجل الهدف الثالث لبرشلونة في الدقيقة 73.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.