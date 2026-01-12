الإثنين 12 يناير 2026
اقتصاد

أسعار الأسمنت اليوم الإثنين 12 يناير 2026

أسعار الأسمنت، شهدت أسعار الأسمنت حالة من الاستقرار النسبي في الأسواق المحلية، لدى بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء والشركات والمصانع، ببداية تعاملات اليوم الاثنين الموافق 12 يناير 2026 وسط ثبات أسعار مدخلات الإنتاج واستقرار نسبي في سوق مواد البناء.

وتستعرض «فيتو» أسعار الأسمنت بمختلف أنواعه في السوق المصرية، وفق آخر التحديثات المعلنة من بوابة الأسعار المحلية (التابعة لمجلس الوزراء) والشركات المنتجة

أسعار الأسمنت على بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء

أسعار الأسمنت بمختلف أنواعه في السوق المصرية، وفق آخر التحديثات المعلنة من بوابة الأسعار المحلية (التابعة لمجلس الوزراء):

سعر الأسمنت الرمادي

سجل سعر طن الأسمنت الرمادي نحو3912.7   جنيهًا، على بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار الأسمنت حسب التحديثات والمتابعة في السوق المحلية

• أسمنت السويس: سجل سعر الطن حوالي  3450 جنيهًا.
• أسمنت السويدي: بلغ نحو 3650 جنيهًا للطن.
• أسمنت الفهد: سجل حوالي 3350 جنيهًا للطن.

الأسمنت وأهميته في السوق

يُعد الأسمنت من أهم مواد البناء الأساسية التي يعتمد عليها قطاع التشييد والبناء، حيث يدخل في تنفيذ المشروعات السكنية والصناعية ومشروعات البنية التحتية، ما يجعل تحركات أسعاره ذات تأثير مباشر على تكلفة البناء وأسعار الوحدات العقارية.

أنواع الأسمنت المتداولة في السوق

تنقسم أنواع الأسمنت المتداولة في السوق المصرية إلى عدة فئات رئيسية، أبرزها:

الأسمنت الرمادي:

ويُعد الأكثر استخدامًا في أعمال البناء المختلفة، ويتميز بتوافره على نطاق واسع في السوق المحلية.

الأسمنت الأبيض:

يُستخدم في التشطيبات والأعمال المعمارية الخاصة، ويتميز بلونه الفاتح وارتفاع تكلفته مقارنة بالأسمنت الرمادي.

الأسمنت المقاوم للكبريتات:

يُستخدم في المشروعات التي تتطلب مقاومة عالية للرطوبة والأملاح، مثل محطات الصرف الصحي والمنشآت الساحلية.

العوامل المؤثرة على أسعار الأسمنت

تتأثر أسعار الأسمنت بعدة عوامل رئيسية، من أبرزها:
• تكلفة الطاقة والوقود
• أسعار المواد الخام
• سعر صرف العملات
• حجم الطلب في قطاع التشييد والبناء
• حجم المعروض من المصانع المحلية.


الأسمنت ودوره في الاقتصاد

تلعب صناعة الأسمنت دورًا محوريًا في دعم الاقتصاد الوطني، حيث توفر آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وتساهم في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، إلى جانب دورها في دعم الصناعات المرتبطة بقطاع البناء

