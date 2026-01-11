الإثنين 12 يناير 2026
اقتصاد

سعر طن الحديد في مصر اليوم الأحد 11-1-2026

أسعار الحديد، شهدت أسعار الحديد حالة من الاستقرار النسبي في الأسواق المحلية، بحسب بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء والشركات والمصانع، مساء اليوم الأحد الموافق 11 يناير 2026 وسط ثبات في أسعار الخامات عالميًا واستقرار نسبي في سوق مواد البناء

وتستعرض «فيتو» أسعار الحديد بمختلف أنواعه في السوق المصرية، وفق آخر التحديثات  المعلنة من بوابة الأسعار المحلية (التابعة لمجلس الوزراء)  والشركات المنتجة.

أسعار الحديد على  بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء


أسعار الحديد بمختلف أنواعه في السوق المصرية، وفق آخر التحديثات المعلنة من بوابة الأسعار المحلية (التابعة لمجلس الوزراء):

سعر الحديد الاستثماري

سجل سعر طن الحديد الاستثماري نحو  35030.77 جنيهًا، على بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء.

سعر حديد عز

بلغ سعر طن حديد عز نحو  36420 جنيهًا على بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء


أسعار الحديد حسب التحديثات والمتابعة في السوق المحلي


• حديد بشاي: سجل سعر الطن حوالي  38500 جنيهًا.
•حديد المصريين: بلغ نحو  38000 جنيهًا للطن.
•حديد المراكبي: سجل حوالي  37500 جنيهًا للطن.
•حديد العشري: وصل إلى 36200 جنيهًا للطن.
 

الحديد وأهميته في السوق

يُعد الحديد من أهم مواد البناء الأساسية التي يعتمد عليها قطاع التشييد والبناء، حيث يدخل في تنفيذ المشروعات السكنية والصناعية والبنية التحتية، ما يجعل تحركات أسعاره ذات تأثير مباشر على تكلفة البناء وأسعار العقارات.


أنواع الحديد المتداولة في السوق

تنقسم أنواع الحديد المتداولة في السوق المصرية إلى عدة فئات رئيسية، أبرزها:

الحديد الاستثماري:

ويُستخدم على نطاق واسع في أعمال البناء المختلفة، ويتميز بتوافره لدى عدد كبير من الشركات.

حديد الشركات الكبرى:

مثل حديد عز وبشاي والمصريين، ويتميز بجودة أعلى وثبات في المواصفات الفنية.

العوامل المؤثرة على أسعار الحديد


تتأثر أسعار الحديد بعدة عوامل رئيسية، من أبرزها:

•أسعار خام الحديد والبليت عالميًا
•تكلفة الإنتاج والطاقة
•سعر صرف العملات
•حجم الطلب من شركات المقاولات
•حجم المعروض في السوق المحلية.

الحديد ودوره في الاقتصاد

تلعب صناعة الحديد دورًا محوريًا في دعم الاقتصاد الوطني، حيث توفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وتساهم في تنفيذ المشروعات القومية، إلى جانب دورها في دعم الصناعات المرتبطة بقطاع التشييد والبناء

الجريدة الرسمية